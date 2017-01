Klausur in Cham Freie Wähler diskutieren ebenfalls über Sicherheit

Die Freie Wähler Landtagsfraktion hat sich seit Dienstag in Cham in der Oberpfalz zu ihrer Klausurtagung getroffen. Ländlicher Raum, das ist das Thema, das die Freien Wähler besetzen wollen. Aber auch zur inneren Sicherheit gab es eine Diskussion bei der Tagung, die heute zu Ende geht.

Die Abgeordneten verabschiedeten ein Papier mit dem Titel "Mehr Sicherheit durch Konsequenz und Kooperation". Das Papier bietet wenig neue Vorschläge, vielmehr trägt es bekannte Forderungen zusammen. Die Freien Wähler wollen damit signalisieren: wir haben das Thema auf dem Schirm.

Gesetze konsequenter anwenden

Sie wenden sich aber gegen politische Konkurrenten, die täglich neue Vorschläge in die Debatte einbringen. Vielmehr müssten die Regierungen in Land und Bund bestehende Gesetze konsequenter anwenden, so die innenpolitische Sprecherin Eva Gottstein.

"Man weiß eigentlich ganz genau, woran es gelegen hat, speziell beim Berliner Attentat. Man weiß auch nach wie vor, dass die Zeiten zu lang sind beim BAMF. Dass wir mehr Personal brauchen, im Bund und in Bayern für die Registrierung." Eva Gottstein, Freie Wähler

Natürlich müsse man wissen, wer in unserem Land ist, so Gottstein. Außerdem habe man in punkto Abschiebehaft eine klare Gesetzeslage, wende diese aber nicht an.

"Und dann kann ich nicht ständig neue Vorschläge machen, sondern muss mich an der eigenen Nase fassen." Eva Gottstein, Freie Wähler

Für Polizei und Geheimdienste fordern die Freien Wähler eine bessere Vernetzung. Sie wollen mehr Asylrichter und Polizisten und eine konsequentere Abschiebung abgelehnter Asylbewerber.