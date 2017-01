Abschluss CSU-Klausur Seehofer setzt sich hohe Ziele

Zum Auftakt des Wahljahres sieht CSU Chef Horst Seehofer große Chancen, dass die Unionsparteien die Bundestagswahl gewinnen können. Bei der Fraktionsklausur hatte Seehofer seine Abgeordneten in einer Grundsatzrede auf den beginnenden Wahlkampf eingeschworen.

"Wir kämpfen darum selbst so stark wie möglich zu werden und für uns gemeinsam habe ich das Ziel ausgegeben, dass wir 40 Prozent bei der Bundestagswahl erreichen wollen." Horst Seehofer, bayerischer Ministerpräsident

Ziel klar - Treffen mit Merkel unklar

Das war sein Resumée zum Ende der viertägigen Klausur in Kloster Banz. Nach wie vor offen ist, ob es Anfang Februar zu einem Treffen der Unionsspitzen in München, mit Bundeskanzlerin Merkel kommen wird. Dabei liegt es auch am offenen Streit um die Zuwanderung. Jetzt betonte Seehofer, dass dieser Streit nicht zwingend gelöst werden muss: Man wolle eine Einigung aber diese nicht um jeden Preis.

"Wir können unsere Glaubwürdigkeit nicht opfern." Horst Seehofer, bayerischer Ministerpräsident

Markus Söder, bayerischer Finanzminister

Im Konkurrenzkampf mit Finanzminister Söder appellierte Seehofer an den Willen zur Geschlossenheit. Die CSU könne sich hier nur selber schlagen, meinte er und erklärte: "Wenn jeder für sich arbeitet, dann addiert sich die Einzelarbeit und wenn jeder auch an das Ganze denkt, dann multipliziert sich unsere Kraft.“ Mit Blick auf die internationalen Herausforderungen will die CSU die Beziehungen nicht beschädigen. Wirtschaftsministerin Aigner plädiert dafür abzuwarten, was in Großbritannien und in den USA tatsächlich geschieht.