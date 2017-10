Reformationstag Kardinal Marx für Wiedervereinigung der Kirchen

Der Reformationstag am 31. Oktober 2017 sei kein Schlusspunkt, "sondern ein Doppelpunkt auf unserem ökumenischen Weg als Christen in diesem Land", sagte Marx der "Bild am Sonntag". Auch eine Mehrheit der Katholiken ist für die Vereinigung der Kirchen, wie eine Emnid-Umfrage im Auftrag der Zeitung ergab. 58 Prozent der katholischen Befragten sprachen sich dafür aus, die evangelische und die katholische Kirche wieder zu einer Kirche zu vereinigen. 28 Prozent waren dagegen.

Protestanten kritisch

Unter den Protestanten war der Widerstand größer: 47 Prozent sprachen sich für eine Vereinigung aus, 41 waren dagegen. Der Reformationstag erinnert an den Anschlag von 95 Thesen durch Martin Luther an die Tür der Schlosskirche von Wittenberg. Dieses Ereignis vor genau 500 Jahren gilt als Beginn der Reformation.