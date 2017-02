Kinderbetreuung Bayern gibt mehr Geld für Kitas aus

Zusätzlich übernimmt der Freistaat nach Angaben des Sozialministeriums rund 70 Prozent der Baukosten bei der Schaffung neuer Plätze. Dies seien im vergangenen Jahr 40,6 Millionen Euro gewesen.

Bessere Qualität bei der Betreuung

Bei der Diskussion um den Ausbau der Kindertageseinrichtungen ist auch stets die Qualität der Kinderbetreuung Thema: Auf Bundesebene setzt man auf mehr Fachpersonal in den Kitas, bessere Sprachförderung und Gebührenentlastung für Eltern. Auch hier werde investiert, betonte Ministerin Emilia Müller (CSU). Dafür seien unter anderem aktuell 80 sogenannte pädagogische Qualitätsbegleiter in ganz Bayern unterwegs und berieten die Kindertagesstätten.

Bayern 2016 Schlusslicht bei der Betreuungsquote

Noch im Dezember vergangenen Jahres musste sich Familienministerin Müller für die niedrige Betreuungsquote für unter Dreijährige im Freistaat rechtfertigen: Nach Zahlen des Statistischen Bundesamts war Bayern zum wiederholten Mal Schlusslicht bei der Kita-Betreuung. Mit 14,3 Prozent wies der Landkreis Berchtesgadener Land die geringste Betreuungsquote auf. "In Bayern kommt es nicht auf eine starre Quote, sondern auf Bedarfsdeckung vor Ort an", erklärte Müller.

Oberbayern bekam mehr als ein Drittel

Mehr als ein Drittel der 1,45 Milliarden Euro ging nach Angaben des Ministeriums 2016 nach Oberbayern. Mit 572,6 Millionen Euro wurden dort die Betriebskosten gefördert, acht Prozent als noch im Jahr zuvor. Mittelfranken folgt mit 228,4 Millionen Euro, danach kam Unterfranken mit 142 Millionen Euro. Oberfranken erhielt Betriebskostenzuschüsse in Höhe von 115,3 Millionen Euro, gefolgt von Niederbayern mit 103 Millionen Euro. Die Oberpfalz bekam einen Zuschuss von 97,5 Millionen Euro. In Schwaben waren es 191,8 Millionen Euro.