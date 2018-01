Winterklausur Freie Wähler fordern kostenlose Kindergartenbetreuung in Bayern

Wer sein Kind in der Krippe oder im Kindergarten betreuen lässt, soll künftig nichts mehr dafür bezahlen müssen. Das haben die Freien Wähler am zweiten Tag ihrer Winterklausur bei dem Besuch eines Kindergartens in Heinrichsheim bei Neuburg an der Donau gefordert. Gelten soll das für eine Regelbetreuung von bis zu fünf Stunden pro Tag. Dafür aufkommen müsste der Steuerzahler. Kostenpunkt: eine halbe Milliarde Euro.

"Ob das Hessen ist, ob das Rheinland-Pfallz ist - all diese Länder gehen jetzt in die Kostenfreiheit der Kinderbetreuung. Andere Länder haben das schon. Wir müssen uns das leisten, um die Eltern zu entlasten." Fraktionschef Hubert Aiwanger

Freie Wählen wollen mehr Chancengleichheit

Zustimmung für die Forderung bekommt die Freie Wähler-Landtagsfraktion von der Kindergartenleiterin Elisabeth Schafferhans, selbst Mitglied der Partei. Beitragsfreiheit erhöhe die Chancengleichheit der Kinder in Sachen Bildung, ist sich die Erzieherin sicher.

"Wir haben Migrantenkinder, wir haben sozial schwache Familien, die sich teilweise auch nicht trauen, diese Hemmschwelle zu überwinden und die Beitragsfreiheit vom Landratsamt einzufordern." Kindergartenleiterin Elisabeth Schafferhans

Freie Wähler sind gegen die Straßenausbaubeiträge

Weiteres Thema bei der Klausur der Freien Wähler, wird die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge und die Vorbereitung zum geplanten Volksbegehren sein.

Am 22. Januar wollen die Freien Wähler mit dem Sammeln der Unterschriften gegen die umstrittenen Gebühren beginnen. Schließlich müssten Anwohner teilweise mehr als 100.000 Euro für die Sanierung einer Straße bezahlen, so die Kritik. Das sei völlig ungerecht und existenzbedrohend.

Allerdings rechnet Fraktionschef Hubert Aiwanger damit, dass die CSU auf den Druck reagiert und das Thema schnellstmöglich abräumt. Diskutiert wird derzeit vor allem die Frage der Finanzierung der Straßensanierungen. Für die Landtagsfraktion der Freien Wähler steht fest: Die Kosten muss der Freistaat und damit der Steuerzahler übernehmen. Die Abgeordneten schlagen einen jährlichen Fördertopf von rund 150 Millionen Euro vor, um den Kommunen den bisherigen Bürgeranteil zu ersetzen.