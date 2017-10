Bertelsmann-Studie Jedes fünfte Kind in Deutschland leidet unter Armut

Laut Bertelsmann-Stiftung lebt jedes fünfte Kind in Deutschland für längere Zeit in Armut. 21 Prozent befänden sich über mindestens fünf Jahre "dauerhaft oder wiederkehrend" in Armut, so die Stiftung in ihrer aktuellen Studie.