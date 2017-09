Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Bilder in sozialen Medien geben Aufschluss über kommende Kleidungs-Trends. Automatisiert von Computern ausgewertet, schlägt sich das in Kauf-Empfehlungen, aber auch in Neu-Kreationen nieder. Von Marcus Schuler