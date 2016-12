Tod von Markus Kennerknecht Memminger Oberbürgermeister stirbt mit 46 Jahren

Erst Anfang November ist Markus Kennerknecht zum neuen Rathaus-Chef in Memmingen gewählt worden. Jetzt starb der 46-Jährige offenbar an Herzversagen. Er war beim Joggen zusammengebrochen.

Die Stadt Memmingen hat die Nachricht seines Todes bestätigt. Kennerknecht sei am späten Nachmittag gestorben. Die Polizei Kempten habe die Stadt über den Vorfall informiert, so der Leiter des Hauptamtes, Robert Langer. Demnach war der gebürtige Kemptener beim Joggen in seiner Heimatgemeinde Durach. Über die genauen Umstände seines Todes könne man zum aktuellen Zeitpunkt keine weiteren Aussagen treffen. Derzeit sei man noch fassungslos und überaus bestürzt über die Nachricht.

Margareta Böckh übernimmt die Amtsgeschäfte

Kennerknecht war seit 1998 verheiratet und hinterlässt zwei Kinder. Erst am 6. November hatte der SPD-Politiker die Stichwahl in Memmingen für sich entschieden, am 21. November war er offiziell als neuer Oberbürgermeister der Stadt vereidigt worden. Nun wird fürs Erste die zweite Bürgermeisterin, Margareta Böckh von der CSU die Amtsgeschäfte übernehmen.