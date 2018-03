Einschätzung Kaum geboren, schon beerdigt: kostenloser öffentlicher Nahverkehr in Deutschland

Es war eine wirklich innovative Idee: Die Bundesregierung hatte in einem Brief an die EU-Kommission vorgeschlagen, in Deutschland einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr einzurichten. Doch kaum ist die Idee ausgesprochen, ist sie wieder tot. Die Bundesregierung will das Projekt nicht finanzieren, und die ausgewählten Pilotstädte wollen unter diesen Umständen nicht mitmachen. Es gibt aber bereits Modelle, die funktionieren.

Von: Tanja Oppelt