Fall Amri Kauder offen für Untersuchungsausschuss

Untersuchungsausschuss, vielleicht, Sonderermittler, nein - Unions-Fraktionschef Volker Kauder denkt im Fall des Attentäters Anis Amri über einen Untersuchungsausschuss nach. Den Vorschlag aus Reihen der SPD, zur Aufklärung möglicher Behördenpannen einen Sonderermittler einzusetzen, lehnt Kauder hingegen ab. Bei einer Aufklärung per Sonderermittler werde erst einmal monatelang gar nichts passieren. Zudem sei ein solcher Ermittler kein parlamentarisches Instrument. Es werde darüber diskutiert, ob es im Fall Anis Amri Koordinationsprobleme zwischen Bund und Ländern gegeben habe, sagte Kauder.

"Wenn man der Meinung ist, da muss noch mehr gemacht werden, bin ich für einen Untersuchungsausschuss offen." Volker Kauder

Die Linken hatten zuvor bereits einen Untersuchungsausschuss des Bundestages gefordert. Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) hatte bereits Fehler im Umgang der Behörden mit Amri eingeräumt und einen Bericht aller beteiligten Behörden angekündigt, "in dem sehr exakt noch einmal dargestellt wird, wer hat wann was gemacht und was entschieden".

Kauder will Gespräch mit Oppermann suchen

Thomas Oppermann

Einen entsprechenden Vorschlag werde Kauder seinem SPD-Kollegen Thomas Oppermann machen. Zur Begründung für einen Untersuchungsausschuss hieß es ergänzend aus der Unionsfraktion, es gebe viele Spekulationen über mögliches Fehlverhalten der Behörden. Nun müsse klargestellt werden, ob es tatsächlich Versäumnisse gab.

Amri war nicht nur Bundesbehörden wie dem Bundesamt für Verfassungsschutz und dem Bundesnachrichtendienst als möglicher Gefährder bekannt, der jederzeit einen Anschlag in Deutschland verüben könnte. Auch die Ausländerbehörden hatten sich lange Zeit mit dem unter zahlreichen falschen Namen auftretenden Tunesier beschäftigt. Eine geplante Ausweisung in sein Heimatland scheiterte allerdings an fehlenden Personalunterlagen aus Tunesien. Zudem gab es Warnungen eines marokkanischen Geheimdienstes, Amri plane einen Anschlag.

Amri kein V-Mann

Die nordrhein-westfälische Landesregierung wies am Samstag Medienberichte zurück, wonach Amri ein V-Mann des Landesverfassungsschutzes gewesen sein könnte. "Er war kein V-Mann", sagte ein Sprecher. Die CDU-Landtagsfraktion hatte zuvor eine entsprechende Anfrage an die Landesregierung gestellt.

Der 24-jährige Tunesier Anis Amri hatte am 19. Dezember einen Lastwagen in einen Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gesteuert, zwölf Menschen getötet und mehr als 50 verletzt. Der Islamist war wenige Tage später bei einer Polizeikontrolle in Mailand erschossen worden.