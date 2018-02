Bischofskonferenz in Ingolstadt Katholische Bischöfe tagen im gebeutelten Bistum Eichstätt

Klima und Umweltschutz liegen ihm besonders am Herzen. Ansonsten mag es Gregor Maria Hanke lieber unscheinbar. Wenn er jetzt als gastgebender Bischof die deutsche Bischofskonferenz zu ihrer Frühjahrsvollversammlung in Ingolstadt zu Besuch hat, wird das Interesse an ihm groß sein: Denn die Diözese Eichstätt steckt mitten in einem Finanzskandal. Anfang Februar hatte Hanke öffentlich gemacht, dass ein früherer Mitarbeiter des Bistums mit einem Kompagnon durch ungesicherte Kredite auf dem US-Immobilienmarkt einen Schaden von bis zu 60 Millionen US-Dollar verursacht haben soll. Der Münsteraner Kirchenrechtler Thomas Schüller sagt, Hanke habe mühsam aufgebautes Vertrauen erschüttert, ja sogar fahrlässig gehandelt.

Das allerdings kann nur der Papst, indem er sich dazu äußert, wie man mit dem zuständigen Bischof umzugehen habe. Insgesamt zeigt sich Thomas Schüller aber zuversichtlich, denn viele Diözesen haben mittlerweile unabhängige Kontrollorgane eingerichtet und legen ihr Vermögen offen. Genau das sieht auch die Transparenzoffenisve der Deutschen Bischöfe vor, die sich die Hirten 2014 selbst verordnet haben. Für den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, der einzig richtige Weg.

"Reichtum bedeutet ja nicht, wir geben das Geld jetzt mit vollen Händen für uns aus und feiern rauschende Feste, sondern es ist ja die Frage, was wird mit dem Geld gemacht? Das müssen wir transparent tun, zeigen, das ist auch wichtig für die Zukunft, dass wir sehr genau Rechenschaft ablegen, was mit dem Vermögen der Kirche passiert." Kardinal Reinhard Marx

Kirche und Jugend steht auf der Tagesordnung

Ein weiteres Thema, das die 64 teilnehmenden Mitglieder der deutschen Bischofskonferenz auf die Tagesordnung gesetzt haben, ist Glaube und Jugend. Denn obwohl deutschlandweit knapp jeder dritte Jugendliche im Alter zwischen 12 und 25 Jahren katholisch ist, suchen die meisten Sinn und Orientierung außerhalb der Kirche.

Längst kämpft die katholische Kirche um die Gunst der jungen Menschen mit Megaevents wie dem Weltjugendtag oder der internationalen Ministrantenwallfahrt in Rom, zu der im August an die 50. 000 Teilnehmer aus Deutschland erwartet werden. Die Wallfahrt wird in Ingolstadt ebenso Thema sein wie die Versammlung aller Bischöfe im Herbst in Rom. Papst Franziskus will während der Bischofssynode herausfinden, wie junge Menschen weltweit ticken, und wie sie für den Glauben begeistert werden können.