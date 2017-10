Puigdemont spielt auf Zeit Katalonien fordert Unabhängigkeit - nach Verhandlungen

Der Chef der katalanischen Regionalregierung, Carles Puigdemont, hat im Parlament in Barcelona die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien gefordert. Allerdings will er diese in Verhandlungen erreichen. Solange bleibe die Unabhängigkeit ausgesetzt. Zuvor hatte er für eine friedliche und demokratische Lösung der Unabhängigkeitsfrage geworben.