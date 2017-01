Bis zu -26 Grad Klirrende Kälte lässt Bayern bibbern

Die Autofahrer, Wirte und Taxler haben die Kälte wohl besonders gemerkt. Viele Autoschlösser waren vereist und die extremen Minustemperaturen haben dafür gesorgt, dass viele lieber in der warmen Stube geblieben sind, als sich ins Nachtleben zu stürzen. Im bayerischen Schorndorf-Knöbling fielen die Temperaturen demnach auf fast minus 23 Grad, noch kälter war es nur auf der Zugspitze mit minus 26,9 Grad.

In den bayerischen Wintersportorten wird bei optimaler Schneelage großer Andrang erwartet. Allerdings ist Vorsicht geboten: In den Hochlagen der bayerischen Alpen herrscht weiter erhebliche Lawinengefahr.

Auf dünnem Eis

Auch auf den bayerischen Natureisflächen ist es alles andere als sicher. Die Deutsche-Lebens-Rettungsgesellschaft weist darauf hin, dass die zugefrorenen Gewässer in Bayern meistens noch nicht tragfähig sind. Zeichen für eine zu dünne Eisschicht seien ein Knacken und dunkle Stellen im Eis, so die DLRG.

Erst gestern war in München ein Paar in den Olympiasee eingebrochen - sie wurden von aufmerksamen Spaziergängern entdeckt und schnell aus dem eiskalten Wasser gezogen. Obwohl die beiden nur relativ kurz im Wasser blieben, wurden mit unterkühlt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Erste Kältetote

Auch im Ausland sorgt die Kälte für teils massive Probleme. In Bulgarien waren etliche Straßen unpassierbar, Hunderte Haushalte im Nordosten mussten ohne Strom auskommen. In einigen Gegenden Italiens soll es so kalt werden, wie seit 20 Jahren nicht mehr. Und selbst im russischen Moskau wächst langsam die Sorge vor der Kälte. Hier erwarten Meteorologen Temperaturen von bis zu -40 Grad.

Unterdessen gibt es in mehreren Ländern die ersten Kältetote zu beklagen. So starben in Bulgarien mindestens zwei Personen an den Folgen des extremen Wetters. In Polen fielen drei Menschen der Kälte zum Opfer, auch in Italien verzeichneten die Behörden zwei Opfer.