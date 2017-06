Bayerisches Kabinett tagt in Kulmbach Bildung und Verkehrsinfrastruktur im Mittelpunkt

Kabinett in der Region Der Bayerische Ministerrat führt regelmäßig Kabinettssitzungen in den jeweiligen Regierungsbezirken durch, um laut Staatskanzlei in den Regionen präsent zu sein und um sich speziell mit Themen zu beschäftigen, die die Menschen vor Ort bewegen.

Die Ankunft des Ministerpräsidenten und seiner Kabinettsmitglieder vor dem Rathaus wird gegen 10.00 Uhr erwartet. Anschließend findet eine kurze Begrüßung der Gäste durch den Kulmbacher Oberbürgermeister Henry Schramm (CSU) und Landrat Klaus Peter Söllner (CSU) im Rathaus statt. Vor Beginn der Kabinettssitzung tragen sich Ministerpräsident Seehofer und die Mitglieder der Staatsregierung dann noch in das Goldene Buch der Stadt ein.

Im Mittelpunkt der Beratungen des Ministerrats stehen Themen des Regierungsbezirks Oberfranken, unter anderem die Entwicklung der Hochschul-, Wissenschafts- und Bildungslandschaft, die Verkehrsinfrastruktur sowie Maßnahmen zur Behördenverlagerung. Im Detail soll es laut Bayerischer Staatskanzlei beispielsweise um den möglichen Ausbau des Lehrstuhls für Bioanalytik und Lebensmittelanalytik der Universität Bayreuth gehen, der in Kulmbach angesiedelt ist.

Außerdem soll diskutiert werden, inwiefern das Thema Humanmediziner-Ausbildung in Oberfranken etabliert werden kann. Ziel dessen sei es, die Ärzte-Versorgung auf dem Land zu verbessern und junge Ärzte verstärkt in der Region zu halten.

Wichtige Impulse für Entwicklung der Region

In Kulmbach freut man sich auf den "hohen Besuch". Oberbürgermeister Henry Schramm und Landrat Klaus Söllner hoffen natürlich, dass das bayerische Kabinett nicht mit "leeren Händen" in die Region kommt. Sie erhoffen sich Impulse für die Entwicklung der Region. Wichtig sei es vor allem junge Menschen in Stadt und Umland zu holen, so Schramm.

Gegner eines Nationalparks "Frankenwald" hingegen wollen den Besuch der bayerischen Polit-Elite nutzen, um gegen die Überlegungen im bayerischen Umweltministerium zu protestieren, den Frankenwald in die engere Auswahl bei der Suche nach einem Standort für einen dritten Nationalpark in Bayern zu nehmen. Zu der Demonstration aufgerufen hat die Waldbesitzervereinigung Rennsteig.

Zu den Ergebnissen der Kabinettssitzung gibt es gegen 15.00 Uhr eine Pressekonferenz im Kulmbacher Rathaus. Ab 18.00 Uhr lädt der Bayerische Ministerpräsident dann ehrenamtliche Helferinnen und Helfer aus der Region zu einem Empfang ins Schloss Thurnau ein.