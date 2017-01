Deutscher Kabarettpreis in Nürnberg Dorfer und Zinner - zwei besondere Gewinner

Der Deutsche Kabarettpreis ist eine der wichtigsten Auszeichnungen der Branche, seine Verleihung ein Highlight. Am Abend ist es in Nürnberg wieder so weit: Der Hauptpreis geht heuer an Alfred Dorfer, der Sonderpreis an Stephan Zinner.