Ein Franke auf Erfolgskurs in Amerika Julian Gressel - Shooting-Fußball-Star in den USA

Ja, man kann sagen - er lebt den amerikanischen Traum: Julian Gressel aus dem mittelfränkischen Neustadt an der Aisch ist Fußballprofi in der US-Liga. Schon in seiner ersten Saison 2017 bei Atlanta United hat sich der 24-jährige einen richtig guten Namen erspielt. Immer mit dabei in Amerika: Die Verbundenheit zur fränkischen Heimat.

Volltreffer für Julian Gressel, fünf Tore hat der Franke für Atlanta in seiner ersten Saison als Profi geschossen. Ein Hammerauftakt in der höchsten amerikanischen Fußballliga.

Urlaub in der Heimat

Gressel ist der deutsche Shootingstar in der Major League Soccer und lebt seinen amerikanischen Traum. Nach einem Jahr ist er zum ersten Mal wieder zu Hause in Mittelfranken. Seine Heimat Neustadt an der Aisch hat der 24-Jährige durchaus vermisst.

"Ich denk auch öfters dran, wenn ich in Atlanta bin, wenn ich ehrlich bin, wie wär das jetzt, wenn ich in der kleinen Stadt Neustadt wär - aber, ja, es ist einfach schön, beide Seiten, beide Leben sind schön und ich freue mich, dass ich hier bin jetzt und die Zeit hier genießen kann." Julian Gressel, Fußballprofi

Derzeit hat Julian Gressel spielfrei, Termine beim Physiotherapeuten sind für ihn als Profifußballer aber auch im Urlaub Pflicht. Genauso wie die fränkische Küche, die er auf Heimatbesuch nur in Maßen genießen darf.

"Ja, ich achte schon auf mein Gewicht natürlich, es geht weiter ziemlich schnell dann in 2018 und da will ich nicht zu viele Kilos zunehmen und mir da eben die besten Voraussetzungen schaffen fürs neue Jahr." Julian Gressel, Fußballprofi

In den USA bereits ausgezeichnet

Und die Voraussetzungen sind bestens: Gressel wurde in seinem ersten Profijahr von Trainern, Spielern und der US-Sportpresse zum "Rookie of the Year", - also Neuankömmling des Jahres, gewählt. Eine Riesenehre für den Neustädter, der mittlerweile auch ein Management-Studium in den USA abgeschlossen hat. Ein bisher erfolgreicher Lebensweg, Julian - ein Vorbild für seine beiden jüngeren Brüder. Die beiden spielen auch erfolgreich Fußball und vermissen den Großen daheim schon oft.

"Ja, also es ist schon schwer - wobei es jetzt, wo seine Spiele auch regelmäßig in Deutschland kommen und man sie auch anschauen kann, ist es schon ein bisschen einfacher, wenn man ihn dann im Fernsehen spielen sieht." Bruder Tobias Gressel

Fußballprofis in den USA verdienen meist viel weniger als ihre Kollegen in der deutschen Fußballbundesliga. Mit seinem knapp sechsstelligen Gehalt ist Julian aber durchaus zufrieden. Die erste Bundesliga bleibt dennoch das Traumziel, schon seit der Kindheit, als Julian noch für den TSV Neustadt auflief.

Julians Verlobte Casey ist Amerikanerin, wäre aber bereit, mit nach Deutschland zu gehen; wenn die entsprechenden Angebote aus der Bundesliga kämen. Am liebsten wäre Julian - alle Franken bitte weghören - ein Vertrag beim FC Bayern München.