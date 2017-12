Pilotprojekt der Bundesregierung Jugendheime für abgeschobene Marokkaner

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus Marokko sollen nach ihrer Abschiebung in ihre Heimat weiter betreut werden. Ein Pilotprojekt des Bundesinnenministeriums sieht vor, zu diesem Zweck Jugendheime in Marokko zu errichten.

Deutschland bemühe sich derzeit "um einen integrierten Ansatz bei der Rückkehr und Reintegration unbegleiteter Minderjähriger nach Marokko", teilte das Bundesinnenministerium der "Welt am Sonntag" mit. Zu diesem Zweck sei "unter Federführung des Bundesinnenministeriums ein Pilotprojekt angestoßen worden, das die Schaffung von Aufnahme- und Betreuungskapazitäten in Marokko beabsichtigt".

Zugang zu Bildungsangeboten

In diesen Heimen "sollen sowohl einheimische, nicht migrierte Straßenkinder betreut und zurückkehrende Minderjährige aus Deutschland aufgenommen werden; die Betreuungseinrichtung soll sowohl freiwillig zurückkehrenden Ausreisepflichtigen unter 18 Jahren als auch zwangsweise Zurückgeführten, insbesondere jugendlichen Straftätern, offen stehen." Geplant sei "zunächst die Schaffung von zwei Einrichtungen in verschiedenen Regionen Marokkos mit jeweils 100 Plätzen", wie das Bundesinnenministerium weiter mitteilt. Neben Unterkunft und Verpflegung sollen die jungen Leute auch sozialpädagogische Betreuung, Zugang zu Bildungsangeboten und weitere Unterstützung erhalten. Zehntausende eingereiste Migranten ohne Eltern werden bereits in deutschen Jugendhilfeeinrichtungen intensiv betreut.

"Die Umsetzung des Projekts in Marokko soll in Zusammenarbeit mit einer geeigneten NGO sowie den lokalen Behörden erfolgen. Deutschland führt in diesem Zusammenhang derzeit bilaterale Gespräche mit der marokkanischen Regierung. Unser Ziel ist es, möglichst zeitnah operativ mit dem auf drei Jahre angelegten Pilotprojekt in Marokko zu starten." Mitteilung des Bundesinnenministeriums

Wichtiger Baustein für junge Erwachsene ohne Schutzanspruch

Ansgar Heveling (r.) Innenausschuss-Vorsitzender des Bundestages (Archivbild)

Der CDU-Politiker Ansgar Heveling, Vorsitzender im Innenausschuss des deutschen Bundestages, hält das Projekt für einen guten Ansatz. Die Versorgung der unbegleiteten Minderjährigen in Deutschland sei rechtlich nicht zwingend. Um einige dieser jungen Leute wieder zurückbringen zu können, sei der Aufbau von Heimen in ihren Herkunftsregionen ein wichtiger Baustein - insbesondere wenn klar sei, dass kein über die Minderjährigkeit hinausgehender Schutzanspruch bestehe, so Heveling, der bis zur Bundestagswahl den Innenausschuss leitete.