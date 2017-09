Europäischer Tag der jüdischen Kultur Diaspora - in allen Facetten

"Diaspora" - so lautet das Motto des diesjährigen Europäischen Tags der jüdischen Kultur, welches am Sonntag stattfindet. In Bayern beteiligen sich München, Augsburg und sechzehn schwäbische Synagogen-Orte am Tag der jüdischen Kultur.

Entstanden ist die Idee vor 18 Jahren in Strasbourg. Dort wurde im September 1996 erstmals ein jüdischer Kulturtag begangen – auch auf die Anfrage vieler Touristen, die gern mehr über die Geschichte der Juden im Elsass erfahren wollten.

Ein europäischer Event

Der Erfolg des lokalen Events war so nachhaltig, dass aus dieser Idee ein europäisches Event entstand - immer am ersten Sonntag im September. In Deutschland wird der Tag offiziell erst seit zwei Jahren begangen, aber inoffiziell hatten zuvor schon Veranstaltungen am ersten Septembersonntag stattgefunden.

Vergangenes Jahr nahmen mehr als 324 Städte in 33 Ländern am Kulturtag teil. In diesem Jahr ist Rumänien zum ersten Mal dabei. Der Tag der Jüdischen Kultur könnte allerdings noch ausgeweitet werden, wie François Moyse, ehemaliger Präsident der jüdischen Gemeinschaft in Luxemburg und heutiger Vorsitzender der Europäischen Vereinigung für die Bewahrung und Förderung von Kultur und Erbe des Judentums (AEPJ), kürzlich betonte. Die bislang fehlenden EU-Mitgliedstaaten, unter anderem Finnland und Ungarn, werden hoffentlich bald auch teilnehmen, hofft Moyse.



Man habe außerdem damit begonnen, über eine Ausweitung des jüdischen Kulturtages über Europa hinaus zu diskutieren. Das Interesse am jüdischen Erbe sei heute jedenfalls viel größer als in den vergangenen Jahrzehnten, "und das sowohl bei Juden als auch bei Nichtjuden".

Das Motto "Diaspora"

Jedes Jahr gibt es ein anderes Thema für diesen speziellen Tag. Dieses Mal lautet es "Diaspora" (hebräisch "Galut"; lateinisch "Exil") - es ist die Bezeichnung für das freiwillige oder erzwungene Leben jüdischer Gemeinschaften außerhalb ihres ursprünglichen Heimatlands, Palästina bzw. Israel. Die Anfänge der jüdischen Diaspora reichen zurück zu den Ursprüngen des Volks Israel in der Antike.

Jüdisches Leben in Bayern

Die Synagoge "Ohel Jakob" in München

Die Israelitische Kultusgemeinde in München bietet einen Stadtrundgang und Führungen durch die Synagoge "Ohel Jakob" an. Im Programm ist auch ein Bücherflohmarkt sowie Lesungen und Vorträge.

Das Jüdische Museum München lädt bei freiem Eintritt zum Besuch der Ausstellung „Never Walk Alone. Jüdische Identitäten im Sport“ ein. Für Kinder von sechs bis zehn Jahren wird ein kostenloser Workshop angeboten.

Am Nachmittag gibt es ein Konzert mit dem Ensemble Marcia:Bloom auf Ladino – die Sprache der spanischen Juden.

"Wir denken, dass Information die beste Chance ist, Vorurteile zu verhindern oder aufzulösen. Und wenn man es auch noch unterhaltsam macht, denke ich schon, dass man etwas bewirken kann." Ellen Presser, Leiterin des Kulturzentrums der Israelitischen Kultusgemeinde München

Auch in Augsburg werden heute Lesungen und Rundgänge durch das Jüdische Museum und die Synagoge angeboten. Für Kinder gibt es eine Ballon-Weitflug-Aktion. Den musikalischen Abschluss des Tages macht ein Konzert der Band "The Klezmer Tunes".