Feuer am Jochberg Der Einsatz wird teuer

Der Kampf gegen den Waldbrand am Jochberg ist noch nicht ganz beendet. Auf einer Pressekonferenz am Mittag verlautete, dass es noch zwei bis drei offene Feuer und einige Glutnester gebe. Die Kosten für den Einsatz dürften im sechsstelligen Bereich liegen.

Der zuständige Kreisbrandrat Karl Murböck erklärte, dasss die Löscharbeiten noch den gesamten Vormittag über durch einen Löschhubschrauber mit Außentank fortgesetzt wurden. Durch die letzten Schneefälle liege eine fast geschlossene Schneedecke im Einsatzgebiet, was die Löscharbeiten erleichtert habe.

"Gott sei Dank hat es in der Nacht geschneit." Karl Murböck, Kreisbrandrat Bad Tölz-Wolfratshausen

Landrat Josef Niedermaier bezifferte die Kosten des Löscheinsatzes auf "mehrere hunderttausend Euro" - und Kosten "in sechsstelliger Höhe" wird laut Martin Neumeyer, Chef der Bayerischen Staatsforsten, auch die Wiederaufforstung im Brandgebiet verursachen. Im Frühjahr werde man mit Neupflanzungen beginnen, die sich aufgrund des äußerst steilen Geländes sehr aufwendig gestalten dürften. Wie hoch die Kosten genau ausfallen, werde auch davon abhängen, ob es zu einer natürlichen Verjüngung des Waldes kommt.

Warnung an Wanderer

Neumeyer richtete erneut eine dringende Warnung an alle, die in den Bergen unterwegs sind, auf offenes Feuer zu verzichten. Die beiden Wanderer am Jochberg hatten nach Angaben der Polizei vermutlich schon etwa um 23.30 Uhr in der Silvesternacht ein Lagerfeuer entzündet, das gehe aus Zeugenaussagen hervor. Dieses Feuer sei dann "außer Kontrolle geraten" und einer der Wanderer bei einem Löschversuch abgestürzt. Dabei habe er "Glück im Unglück" gehabt, da ein Absturz in dem steilen Gelände auch schlimmere Folgen für ihn hätte haben können. Weitere Aufschlüsse über den Ablauf des Brandes erhofft sich die Polizei von der Auswertung der Bilder einer Webcam am Graseck.

Die Kriminalpolizei Weilheim hat inzwischen beide Wanderer vernommen, dabei nahm einer der Bergfreunde offenbar sein Recht auf Verweigerung der Aussage in Anspruch.