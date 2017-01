Waldbrand am Jochberg Bergwacht und Feuerwehr im Großeinsatz

Mit Hubschraubern und Einsatzkräften am Berg wird heute der Kampf gegen die Waldbrände am Jochberg bei Kochel am See fortgesetzt. Bis zum Einbruch der Nacht haben gestern sieben Hubschrauber gegen die Flammen gekämpft.

Von: Elmar Voltz