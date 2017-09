Von der Vision zur Option Jamaika? Find' ich gut

Dass Uli Hoeneß wichtige Trends im Fußball oft mit als erster geahnt oder konkret vorhergesehen hat, ist bekannt. Dass der Präsident des FC Bayern München auch in Sachen Politik schon einmal seiner Zeit voraus war, eher weniger.

Es war im Frühjahr 1997, als Hoeneß – damals noch Manager des FCB – in seinem damaligen Wohnort südlich von München an einer öffentlichen Diskussionsrunde teilnahm. Es ging, wenig überraschend, um Fußball. Aber auch um Politik.

Uli Hoeness

Hoeneß verstieg sich in die geradezu wahnsinnig anmutende These, Schwarz-Grün sei das Modell der Zukunft. Es folgte Gelächter im Saal, amüsiertes Kopfschütteln, Blicke der Unverständnis. Die Vorstellung, Politiker von CDU, CSU und Grünen könnten gemeinsam an einem Kabinettstisch sitzen, überstieg die Vorstellungskraft der anwesenden Zuhörer.

Hätte Hoeneß noch prognostiziert, die FDP könnte sich mittels einer Schwarzen Ampel (der Begriff „Jamaika“ war noch nicht etabliert) dazugesellen – er wäre wohl für vollends verrückt erklärt worden.

So ändern sich die Zeiten. Schon kurz vor dieser nun als historisch geltenden Bundestagswahl konnte sich mehr als die Hälfte der Grünen-Anhänger mit einer Unions-Koalition anfreunden. Unter den Unions- und FDP-Anhängern waren es nicht ganz so viele, aber auch hier gab es in vielen Politikfeldern unübersehbare Schnittmengen, nicht immer bei allen drei Parteien, oft aber zumindest bei zweien im Trio.

Mehrheitsmeinung: Ja zu Jamaika, SPD in die Opposition

Die schwierigen Mehrheitsverhältnisse im neuen Bundestag haben die Sicht der Parteien, Politiker und Bürger noch einmal radikal verändert. In einer Blitzumfrage, die Infratest dimap für den gestrigen ARD-Brennpunkt durchgeführt hat, bezeichnen 57 Prozent der befragten Bundesbürger eine Jamaika-Koalition als gut. Das sind satte 34 Prozentpunkte mehr als noch am Wahltag.

Die Große Koalition hat indes deutlich an Zuspruch verloren, wodurch sich die SPD bestärkt sehen dürfte. Sie strebt ja mit Martin Schulz vorneweg auf die Oppositionsbank – was 59 Prozent für richtig halten; ebenfalls 59 Prozent trauen der SPD hier auch Standhaftigkeit zu. Die Groko hat also auch im Urteil der Bürger ausgedient. Die SPD-Anhänger haben mehrheitlich ohnehin keine Lust mehr darauf, jetzt noch viel weniger als vor der Wahl.

Wo die Knackpunkte liegen

Dass es für Jamaika trotzdem äußerst schwierig werden wird, ist allen Beteiligten klar. Was nicht nur an jahrelang gepflegten Aversionen vor allem zwischen Grünen und "Gelben" liegt. Da sind zum einen die inhaltlich größten Problemfelder Klimapolitik (vor allem Grüne vs. FDP), Asylpolitik (CSU vs. Grüne) sowie die Steuer- und Finanzpolitik (Grüne vs. FDP).

Zum anderen muss vor allem die CSU ein wahres Kunststück vollbringen: Sie will vor der Landtagswahl ihre rechte Flanke schließen, müsste eigentlich aber auch die Bindung zur Schwesterpartei CDU wieder stärken und soll als kleinster Partner einer Viererkoalition mitregieren. Wie das alles zusammen gehen kann, ist völlig unklar.

Schlechte Umfragewerte für Seehofer

Darüber hinaus, das bestätigen auch die neuesten Umfragezahlen von Infratest dimap, geht Horst Seehofer extrem geschwächt in die erwarteten Sondierungsgespräche und – sofern diese erfolgreich waren – in die darauf folgenden Koalitionsgespräche.

Mehr als jeder dritte Deutsche (36 Prozent) macht Seehofer nämlich direkt für das schlechte Wahlergebnis verantwortlich. Der Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel geben im Vergleich (27 Prozent) viel weniger Menschen eine persönliche Schuld für das schwache Abschneiden ihrer Partei.

Seehofer und Merkel (bei der Vorstellung ihres Wahlprogramms im Juli): Vereint in der Niederlage

Im Umkehrschluss heißt das: Wo die CDU eher als Ganzes für den Stimmenabsturz in die Pflicht genommen wird, stellt man der CSU in ihrer Gesamtperformance kein ganz so schlechtes Zeugnis aus. Das ist ein kleiner Lichtblick für die Christsozialen mit Blick auf die Landtagswahl im nächsten Jahr. Und das macht es schwieriger für Seehofer, sich parteiintern, aber auch in der Sondierung erfolgreich zu behaupten.

Vierer mit Dame: Merkel, Lindner, Özdemir, Seehofer

FDP-Chef Christian Lindner kommt ohnehin mit breiter Brust – ohne ihn, das zeigen alle Umfragen, wären die Freien Demokraten nie so stark geworden. Und auch die Grünen werden sich selbstbewusst an den Tisch setzen; schließlich konnten sie bei der Wahl zulegen, ihr Parteichef Cem Özdemir erfreut sich guter persönlicher Umfragewerte. Seehofers Werte waren schon vor der Wahl eher mau: 55 Prozent äußerten sich tendenziell unzufrieden mit seiner Arbeit. 62 Prozent der Deutschen befanden zudem, Seehofer habe mit seinem Verhalten gegenüber Merkel die Union geschwächt. Jetzt ist klar: er hat sich damit auch selbst geschwächt.

Uli Hoeneß lag übrigens auch im Jahr 2011 richtig, als er in einem AZ-Interview der CSU ein gutes Ergebnis bei der Landtagswahl 2013 vorhersagte. Das gab es dann auch. Zur jetzigen Bundestagswahl und zur Zukunft der CSU hat er sich noch nicht geäußert. Falls er es tut, könnte sich das Zuhören lohnen.