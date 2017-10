Koalitionsverhandlungen Jamaika-Sondierungen zu Bildung und Digitalisierung

Nach dem Streit der vergangenen Tage versuchten die Jaimaika-Sondierer heute jeden offenen Streit zu vermeiden. Bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin ging es um die Themen Bildung und Digitalisierung. Die sind deutlich weniger konfliktbeladen.

Man konnte es den Unterhändlern förmlich ansehen: Bloß nicht wieder so zerstritten wirken, wie in den vergangenen Tagen. Der parlamentarische Geschäftsführer der Grünen Michael Kellner versuchte es mit einer Metapher:

"Der Pulverdampf vom letzten Donnerstag ist verflogen, wir hatten heute eine sehr gute Arbeitsatmosphäre und sind in der Tat ein Stück vorangekommen." Michael Kellner, parlamentarische Geschäftsführer der Grünen

Was auch daran gelegen haben dürfte, dass die Themen diesmal nicht so konfliktbeladen waren. Bei Bildung und Digitalisierung ist man sich halt deutlich näher als bei Zuwanderung und Klimapolitik.

Deutlich mehr Geld für Bildung

Wenn Jamaika denn kommt, dann wollen Union, FDP und Grüne mehr in Bildung investieren. 10 Prozent des Bruttoinlandsproduktes bis 2025! Mehr Studenten sollen Bafög und Stipendien erhalten. Beim Kooperationsverbot – also letztlich die Bildungshoheit der Länder - gehen die Meinungen aber noch stark auseinander.

CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer machte klar: Die Bayern wollen daran nicht rütteln! Für die CSU hat der Bildungsföderalismus weiterhin Vorfahrt.

Vorfahrt für Glasfaser

Beim Thema schnelles Internet ist man sich zumindest im Groben einig! Weiße Flecken im Handynetz soll es bald nicht mehr geben. Dafür umso mehr schnellere Glasfasernetze und superschnelles 5G-Handynetz.

Über die Art und Weise des Ausbaus – heißt es in einem gemeinsamen Papier – muss aber noch gesprochen werden. Auch hier ist das Ziel also klar – aber der Weg noch nicht. Die Union sieht das alte Kupfernetz der Telekom noch nicht am Ende – FDP-Generalsekretärin Nicola Beer dagegen schon:

"Für uns ist kaum vorstellbar, dass Ertüchtigung vor der Neuinvestition in Glasfaser geht." Nicola Beer, FDP-Generalsekretärin

Immerhin: Offenen Streit gab es diesmal nicht.