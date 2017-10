Landwirtschaftspolitik Wie "grün" sind sich die Jamaika-Sondierer?

Christian Schmidt - in der alten Regierung zuständig für Landwirtschaft und Ernährung - macht keinen Hehl daraus, dass Jamaika im Bund für ihn alles andere als eine Liebesheirat wäre.

Christian Schmidt

Es sei doch klar, sagt der CSU-Politiker, dass es der Union „und mir insbesondere in meiner Zuständigkeit schon noch schwer fällt, sich vorzustellen, mit den Grünen über Themen verhandeln zu müssen“. Dabei gehe es nicht um rote Linien, aber der „schwarze Gehalt“ müsse in einer Jamaika-Koalition erkennbar bleiben.



Eine Aussage, die die Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt so kontert:

"Ich weiß jetzt nicht, was der schwarze Gehalt bei der Landwirtschaft ist. Mir wäre es lieber, wir hätten einen grünen Gehalt bei der Landwirtschaft, weil da ist es überall grün." Katrin Göring-Eckardt, Fraktionschefin der Grünen

Göring-Eckardt warnt davor, sich gegenseitig Ideologie vorzuwerfen, nur weil man nicht derselben Meinung ist. Am Ende müssten sich eben alle in einem Koalitionsvertrag wiederfinden.

Grüne: Wir wollen eine andere Agrarpolitik

Friedrich Ostendorff, MdB

Auch der Grünen-Bundestagsabgeordnete Friedrich Ostendorff gibt sich zurückhaltend. Ostendorff, der seinen landwirtschaftlichen Betrieb in den 80er Jahren auf Ökolandbau umgestellt hat, sagt: die Auseinandersetzung gerade von Union und den Grünen in der Agrarwende sei schon groß.

"Also dass wir zueinander finden, das ist noch ein weiter Weg. Die Beharrungskräfte auf der einen Seite sind besonders stark. Und wir sind auch besonders fordernd an dem Punkt." Friedrich Ostendorff, Landwirt und Grünen-Bundestagsabgeordneter

Glyphosat: Union und FDP sind für die Zulassung, die Grünen dagegen

Die EU muss bald entscheiden, ob die zum Jahresende auslaufende Zulassung für weitere zehn Jahre verlängert wird. Für die Grünen ist klar: das darf nicht sein.

Rotes Tuch für die Grünen: Glyphosat und sein Hersteller Monsanto

Sie kritisieren das Prüfverfahren. Das Bundesinstitut für Risikobewertung habe aus dem Antrag des Herstellers Monsanto abgeschrieben und Studien, die auf die Krebsgefahr durch den Unkrautvernichter hinweisen, nicht berücksichtigt. Harald Ebner, der Grünen-Sprecher für Gentechnik- und Bioökonomie­politik sagt, das ganze Prüfverfahren sei gründlich schiefgelaufen.

"Wenn die Kommission bis Ende des Jahres entschieden haben muss, dann kann sie gar nicht anders als zu sagen: eine Zulassung zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht möglich." Harald Ebner, Grünen-Bundestagsabgeordneter

CDU-Chefin Angela Merkel erwartet harte Verhandlungen. Sie sagte kürzlich: "Wenn den Bauern ein solches Mittel gestrichen wird, macht es ihnen das Wirtschaften schwer". Auch die FDP hält nichts davon, ein Verbot auszusprechen.

Nitrat im Grundwasser: Weniger Odel oder mehr "digitale Düngung" ?

Deutschland - und mit ihm Bayern - verfehlt deutlich die europäischen Ziele für die Wasserqualität, ein großer Faktor ist dabei die Landwirtschaft. Seit dem 1. Juni gilt bundesweit eine neue Düngeverordnung, die aber nach Ansicht der Grünen lediglich ein erster Schritt sein kann.

Nitrat-Prognose: Derzeit ist das Grundwasser in einem Drittel des Freistaats belastet, 2021 könnte es knapp die Hälfte (rot) sein.

Sie wollen mehr Auflagen gegen zu viel Gülle auf den Feldern. Die FDP hält nichts davon, sie plädiert für ein „praktikables und bewegliches Düngerecht“. Die Union hofft auf positive Effekte der digitalen Düngung. Im CDU-Wahlprogramm heißt es: „In der Landwirtschaft können durch satellitengestützte Präzisionslandwirtschaft Millionen Tonnen Düngemittel eingespart und Umweltschäden vermieden werden.“

Geld aus den EU-Fördertöpfen: Mehr, weniger, anders?

Auch beim „Greening“, also der Frage, in wie weit EU-Subventionen an Umweltschutz gekoppelt werden, ist man sich uneins. Die Union möchte, das Geld ohne allzu viele Bedingungen fließt. Im Bayernplan der CSU heißt es, man wolle Direktzahlungen auch nach 2020 auf hohem Niveau. Die FDP will die Zahlungen eindampfen. Und die Grünen stehen auf dem Standpunkt: Steuermittel sollen nur dann fließen, wenn Bauern mehr für Umwelt und Tiere tun.

Neuwahlen? Keine Alternative!

Eine schwierige Gemengelage, in der CDU und CSU, FDP und Grüne Kompromisse finden müssen. Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt spricht von der Verantwortung der Parteien.

"Der Wähler hat eine schwierige Entscheidung uns auferlegt und wir können nicht sagen, wir geben es dem Wähler jetzt gerade mal zurück, weil es uns nicht passt. Das ist das eine. Das andere ist, dass man auf diesem Podium nicht alles opfern kann und darf, und das werden wir auch nicht tun." Christian Schmidt, CSU, Bundeslandwirtschaftsminister

Für den Grünen-Bundestagsabgeordneten Friedrich Ostendorff geht es darum, dass eine Jamaika-Koalition den Bauern in Deutschland klar sagt, worauf sie sich einstellen können.

"Die einen schreien Weltmarkt! Freie Fahrt für den Weltmarkt! Die anderen sagen: wir müssen dem Tier viel mehr Gerechtigkeit zukommen lassen, ihm mehr Platz geben. Das scheinen ja unüberbrückbare Distanzen zu sein." Friedrich Ostendorff, MdB

Dass Jamaika am Thema Landwirtschaft scheitern könnte, hält Ostendorff aber für unwahrscheinlich. Dafür sei dieser Politikbereich einfach nicht wirkmächtig genug.