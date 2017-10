Zuwanderung, Familiennachzug, sichere Herkunftsländer So könnte Jamaika in der Flüchtlingspolitik klappen

Es gibt bereits einen Kompromiss zur Obergrenze, einen, den zu schmieden es zwei Jahre gebraucht hat. Was CDU und CSU vor kurzem auf den Tisch gelegt haben unter dem Titel "Regelwerk zur Migration" ist der kleinste gemeinsame Nenner der Unionsparteien.

"Das ist die gemeinsame Haltung von CDU und CSU. Mit der gehen wir in die Sondierungsgespräche." Angela Merkel, CDU-Vorsitzende

Und dort wird das Papier, der Kompromiss, erneut Bestandteil eines Kompromisses werden müssen. Denn die an den Sondierungen mit der Union beteiligten Parteien FDP und Grüne haben deutlich gemacht: So wie es die Union beschlossen hat wird es für Jamaika nicht kommen.

"Wir haben eine eigene Position, und ich gehe davon aus, die FDP hat auch eine eigene Position. Und alle gehen mit ihren Positionen rein und am Ende kommt was anderes raus. Das wird nicht das sein, was die da beschlossen haben." Cem Özdemir, Grünen-Vorsitzender

Der FDP-Vize-Vorsitzende Wolfgang Kubicki sagt, der Unionskompromiss sei "bestenfalls eine Grundlage für Verhandlungen, auf keinen Fall mehr".

Drei Streitpunkte – und ein Kompromiss? An drei zentralen Streitpunkten lässt sich die Diskussion um die Begrenzung der Zuwanderung festmachen.

Streitpunkt 1: Die Begrenzung der Zuwanderung

200.000 lautet die magische Zahl, mehr Menschen soll Deutschland im Jahr nicht aufnehmen, so die Haltung der Union. An dieser ursprünglich von der CSU ins Gespräch gebrachten Marke dürften die Christsozialen festhalten; zu lange hat der Streit gedauert, bis es diese Zahl ins Kompromisspapier der Union geschafft hat.

Daniel Thym, Professor für Verfassungs- und Europarecht an der Universität Konstanz, hält eine „Obergrenze“, die flexibel ausgestaltet ist, verfassungsrechtlich für möglich.

"Wir müssen unterscheiden zwischen den Zielen und den Instrumenten. Die Union setzt sich das Ziel, dass ungefähr 200.000 kommen. Mit welchen Instrumenten sie das erreicht, da ist sie deutlich flexibler. Es geht nicht darum, dass der 200.001 automatisch zurückgeschickt wird." Daniel Thym, Verfassungsrechtler

Entsprechend dürfte der Kompromiss von der Gestaltung der Instrumente abhängig sein: Die Zahl 200.000 als rechtlich nicht bindender Richtwert könnte bestehen bleiben, sofern der Bundestag die Möglichkeit bekommt, die Zahl anzupassen - und sofern die Union an anderer Stelle Zugeständnisse macht. Beispielsweise beim:

Streitpunkt 2: Der Familiennachzug

Die Union geht mit einer klaren Aussage in die Sondierungsgespräche:

"Der Familiennachzug zu subsidiär Geschützten bleibt ausgesetzt", so steht es im gemeinsamen Papier von CDU und CSU. Der FDP-Vize-Vorsitzende Kubicki sagte dazu jüngst im „Spiegel“-Interview: "Wir sind dagegen, den Familiennachzug pauschal auszuschließen."

Für die Grünen ist der Familiennachzug auch für Geflüchtete mit eingeschränktem Schutzstatus eine Kernforderung, von der sie nur schwer, wenn überhaupt abweichen werden.

"Für uns ist ganz eindeutig: Familiennachzug ist einer der ganz zentralen Punkte. Denn es ist klar, dass wenn die Menschen hier sind, die Integration ganz schwierig ist, wenn sie ihre Frau oder ihre Kinder nicht nachholen dürfen." Anton Hofreiter, Grünen-Fraktionschef

Der Staatsrechtler und CDU-Politiker Rupert Scholz betont, das Recht auf Familiennachzug sei kein Grundrecht.

"Das Familiennachzugsrecht folgt nicht aus der Verfassung, nicht aus Artikel 16a Grundgesetz. Das Familiennachzugsrecht ist ein Rcht, das der einfache Gesetzgeber eingeführt hat und das damit jederzeit auch zur Revision steht." Rupert Scholz, Staatsrechtler

Der Gesetzgeber hat also freie Hand, was auch einen Kompromiss erleichtern könnte. So könnte der Familiennachzug bei subsidiärem Schutzstatus, der derzeit ausgesetzt ist, für Angehörige mit guter Bleibeperspektive erleichtert werden. Oder er wird einzelnen Gruppen genehmigt, beispielsweise für Angehörige von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Ein Nachzug ihrer Eltern ist derzeit nur in Härtefällen möglich. Auch könnte der Familiennachzug bei subsidiärem Schutzstatus an bestimmte Voraussetzungen gekoppelt werden, beispielsweise dass der Antragsteller über ausreichend Wohnraum oder eigenes Einkommen verfügen muss. Eine Verständigung dürfte schwierig werden, wäre aber nicht unmöglich.

Streitpunkt 3: Die sicheren Herkunftsländer

Tunesien, Algerien und Marokko sollen zu sicheren Herkunftsländern erklärt werden, das wollen CDU und CSU schon seit langem. Auch die FDP spricht sich dafür aus. Die Grünen jedoch hatten eine entsprechende Regelung im März im Bundesrat abgelehnt.

"Ein Land ist dann ein sicheres Herkunftsland, wenn kein Mensch in diesem Land und keine Gruppe von Menschen in diesem Land verfolgt wird. In Marokko ist Homosexualität strafbar. Und wenn Homosexualität strafbar ist kann man vermuten, dass Homosexuelle verfolgt werden. Sie können nicht durch ein Gesetz die Wirklichkeit wegdefinieren." Anton Hofreiter, Grünen-Fraktionsvorsitzender

Staatsrechtler Rupert Scholz widerspricht: Es sei nicht rechtswidrig, so ein Land als sicher zu erklären.

"Nicht automatisch deshalb, wenn dort Homosexuelle in irgendeiner Weise benachteiligt werden oder nicht menschenwürdig behandelt werden, das alleine reicht nicht. Ein sicheres Herkunftsland ist das, was im Saldo sozusagen der politischen Bedingungen des Landes eine Gewähr dafür bietet, dass politische Verfolgung nicht stattfindet." Rupert Scholz

Grünen-Chef Özdemir macht jedoch schon vor Sondierungsbeginn deutlich, dass sich an der Position der Grünen nichts geändert hat. Würden die Grünen ihre Meinung nun ändern, müssten sie sich der Frage stellen, warum die drei Maghreb-Staaten nun doch sicher seien. Ein Mittelweg ist kaum vorstellbar, wenngleich möglich, wenn man das Konstrukt der sicheren Herkunftsländer genauer betrachtet.

"Mit den sicheren Herkunftsländern ist es ein bisschen so wie mit der Obergrenze. Viele verstehen darunter oft ein sehr starres Instrument, das automatisch dazu führt, dass jeder, der aus einem sicheren Herkunftsland kommt, automatisch eine Ablehnung vom Bundesamt erhält. Dem ist aber nicht so. Das ist eine Verfahrensregelung, bei der es nur darum geht, dass das Verfahren nach anderen Regeln stattfindet, aber es wird gleichwohl noch jeder Einzelfall angeschaut." Daniel Thym, Verfassungsrechtler

Wenn also jemand zwar aus einem sicheren Herkunftsland kommt, aber nachweisen kann, dass er verfolgt ist, bekommt er einen positiven Asylbescheid. Ein in Marokko verfolgter Homosexueller hätte also weiterhin die Chance auf Schutz in Deutschland.

Vielleicht könnten die Grünen zustimmen, dass nur einer oder zwei der Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsländern erklärt werden; das kommt wohl auch darauf an, inwiefern ihnen Union und FDP beim Familiennachzug entgegen kommen.

Kein Streitpunkt: Ein Einwanderungsgesetz

In diesem Punkt sind sich FDP und Grüne schon weitgehend einig: Beide Parteien haben sich schon in ihren Wahlprogrammen für ein Einwanderungsgesetz ausgesprochen. Mit ihrem "Regelwerk zur Migration" hat auch die Union deutlich gemacht:

"…dass wir bei der Migration in den Arbeitsmarkt nicht wollen, dass ein Arbeitsplatz unbesetzt bleibt, weil es an Fachkräften fehlt. Und deshalb sind wir bereit zur Erarbeitung eines Fachkräfte-Zuwanderungsgesetzes." Angela Merkel, CDU-Vorsitzende

Wie das aussehen soll lässt die Union offen - und schafft damit Raum für Verhandlungen. FDP und Grüne führen immer wieder das kanadische Punktesystem als Beispiel für ein Einwanderungsgesetz an. Staatsrechtler Rupert Scholz bezeichnet das als echtes Vorbild:

"Die haben gesetzliche Regelungen, wo sie genau festlegen, was für Fachkräfte brauchen wir, welche Qualifikation muss ein Zuwanderer bringen, beruflich, fachlich, etc. Und wenn diese Voraussetzungen da sind sind die Entscheidungen klar für die Exekutive: Einwanderung ja, oder gegebenenfalls auch: Einwanderung nein." Rupert Scholz

So einfach ist es sicher nicht - meint dagegen der Verfassungsrechtler Daniel Thym: Nur wenige Leute, die aktuell in Asylverfahren einen Antrag stellten würden es schaffen, über ein Punktesystem nach Deutschland zu kommen. Die Asylstatistik würde also durch ein Einwandungsgesetz eher nicht entlastet. Gefragt, wie ein Kompromiss in der Flüchtlingspolitik aussehen könnte, mit dem alle Parteien zufrieden sein könnten, antwortet Thym pragmatisch: Ein bisschen von allem.