Politischer Rückblick auf 2016 Die Themen des Jahres

2016, ein Jahr, das es in sich hatte: Trump, Brexit, AfD und kurz vor Jahresende der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin. Wie kam es dazu? Und wie wirken sich diese Ereignisse auf unsere Zukunft aus? Kurt Kister, Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung, und Ulrich Wilhelm, Intendant des Bayerischen Rundfunks, analysieren im Gespräch mit Steffen Jenter.

Terror in Deutschland

Würzburg, Ansbach und jetzt Berlin: Nach dem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt wehen die Fahnen in Deutschland auf Halbmast. Es herrschen Trauer und Entsetzen über die Tat, bei der wenige Tage vor Weihnachten zwölf Menschen getötet und fast 50 verletzt wurden. Ein Attentäter hatte am Montag abend einen LKW in die Menschenmenge am Breitscheidplatz vor der Berliner Gedächtniskirche gesteuert.

Kurt Kister, Chefredakteur Süddeutsche Zeitung "Wir werden angegriffen, weil wir so leben, wie wir sind. Weil wir sehr vielfältig leben. Weil wir anders leben als andere Leute, die uns deswegen angreifen. Es wäre eine falsche Reaktion, wenn wir nun nachgeben. Wir dürfen nicht anders werden, wir müssen so bleiben wie wir sind. Das sind wir." Kurt Kister, Chefredakteur Süddeutsche Zeitung

Ein Populist gewinnt die US-Wahl

Donald Trump

So mancher Spin Doktor und Meinungsforscher hätte sein Gehalt dagegen gewettet: aber dann wurde am 8. November eben doch der Immobilien-Milliardär und Kandidat der Republikaner, Donald Trump, und nicht die demokratische Favoritin Hilary Clinton zum nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt. Seitdem rätselt die Weltöffentlichkeit, wie der Populist ohne jegliche politische Erfahrung und mit einem Faible für rotzige Sprüche und Entscheidungen aus dem Affekt die globale Sicherheits-Architektur verändern wird.

Syrien - in der Hand der Großmächte

Straßenbild in der zerstörten syrischen Stadt Aleppo

Was bedeutet die Trump-Präsidentschaft für den Syrien-Krieg und die Bekämpfung des IS-Terrors? Kann er besser als sein Vorgänger mit dem russischen Präsidenten Putin, braucht Europa in Zukunft ein stärkeres eigenes Schutzschild, zieht sich die Weltmacht in die Isolation zurück? Da darf viel spekuliert werden. Möglicherweise läutet Trump auch das Ende der Globalisierung ein, in der Offenheit und Toleranz etwas zählten.

"Wir sind aus den Lehren der Geschichte heraus die Gesellschaft, die wir sind: eine offene, auf Grundrechten, auf Rechtstaatlichkeit, auf demokratischen Prinzipien beruhende Gesellschaft, die auch eine einzigartige Erfolgsgeschichte zu verzeichnen hat, eben, weil sie auf die Freiheit setzt." Ulrich Wilhelm, Intendant des Bayerischen Rundfunkgs

Erosion und Rechtsruck der Europäischen Union

Brexit means Brexit

Der Brexit wird zu einer deutlichen Zäsur. Denn das Referendum der Briten vom 23. Juni kann den Anfang vom Ende der Europäischen Union einläuten. In anderen Mitglieds-Staaten warten Rechtspopulisten bereits auf ihre Stunde, um ebenfalls aus der Gemeinschaft auszusteigen. Der innere Zusammenhalt ist eh längst zur Farce geworden.

Ulrich Wilhelm, Intendant des Bayerischen Rundfunks "Europa kann immer nur so viel an Gemeinsamkeit pflegen, wie es dem Konsens der jeweils gewählten Regierungen entspricht. Wenn es eine wachsende Zahl von Regierungschefs gibt, die den Kurs so nicht mehr mittragen können, dann sind Korrekturen fällig. Die Grundidee allerdings eines Kontinents, der sich nicht in blutigen Kriegen und einem permanenten Jeder-gegen-Jeden erschöpft und ruiniert, diese Grundidee bleibt. Und sie ist auch im Lebensgefühl einer riesigen Mehrheit von Menschen in Europa unverändert lebendig und gegenwärtig." Ulrich Wilhelm, Intendant des Bayerischen Rundfunks

Die Kanzlerin - innenpolitisch unter Druck

Angela Merkel bei ihrer Wiederwahl zur Parteivorsitzenden beim Parteitag in Essen

Damit erhöht sich der Druck auf Deutschland und die Bundeskanzlerin, die sich nach wie vor als Hüterin "alter" europäischer Werte versteht. Außenpolitisch ist sie nach wie vor sehr angesehen, innenpolitisch aber schwächelt Angela Merkel deutlich: ihre Partei, die CDU, erlebte bei fünf Landtagswahlen eine Katastrophe nach der anderen. Dass die Kanzlerin am Tag der Deutschen Einheit in Dresden öffentlich als "Volksverräterin" beschimpft wurde, war der bisherige Höhepunkt einer vulgären Abrechnung mit den Eliten. Denn auch die anderen etablierten und demokratischen Parteien büßen rapide an Vertrauen ein. Die AfD dagegen erlebt einen Siegeszug, ihr Einzug in den Bundestag darf als sicher angenommen werden.

"Die AfD wird ja nicht gewählt, weil das politische Programm so brillant wäre, sondern sie wird gewählt, weil eine Minderheit der Meinung ist, es läuft vieles falsch, und wir müssen dagegen ein Zeichen setzen. Sie wird gewählt, weil sie die Dagegen-Partei ist." Kurt Kister, Chefredakteur Süddeutsche Zeitung