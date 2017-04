Jahrbuch Sucht 2017 Wenn das Schlafmittel süchtig macht

"Die Arzneimittelabhängigkeit ist die zweithäufigste Abhängigkeit überhaupt in Deutschland – nach Nikotin, aber noch vor Alkohol", erklärte Gerd Glaeske von der Universität Bremen bei der Vorstellung des Sucht-Jahrbuchs. "Das wird immer wieder verkannt." Bis zu 1,9 Millionen Menschen in Deutschland sind abhängig von Medikamenten. Die Mehrheit von ihnen ist süchtig nach Schlaf- und Beruhigungsmitteln. Besonders häufig trifft es ältere Frauen.

Jahrbuch Sucht in Zahlen Tabak Der Konsum von Tabakprodukten ist zurückgegangen. 2016 sank die Nachfrage nach Zigaretten im Vergleich zum Vorjahr um 7,7 Prozent. Der Rückgang ist insbesondere auf Jugendliche und junge Erwachsene zurückzuführen. Trotzdem gehen 13,5 Prozent aller Todesfälle in Deutschland auf das Rauchen zurück. Jährlich sterben an den Folgen des Tabakkonsums über 120.000 Menschen. Alkohol Im Jahr 2015 wurden in Deutschland pro Kopf 9,6 Liter reiner Alkohol getrunken - und damit genauso viel wie im Vorjahr. Fast 1,8 Millionen Menschen gelten als alkoholabhängig. An den Folgen des Alkoholkonsums – auch in Verbindung mit Tabak – sterben hierzulande jährlich 74.000 Menschen. Illegale Drogen Cannabis bleibt die am weitesten verbreitete illegale Droge. Im Zeitraum der letzten 12 Monate wurde sie von 7,3% der Jugendlichen und 6,1% der Erwachsenen konsumiert. Seit ein paar Jahren steigt diese Zahl wieder. Die Zahl der Todesfälle durch illegale Drogen, zu denen auch Ecstasy oder Crystal Meth gehören, stieg 2015 gegenüber dem Vorjahr um fast ein Fünftel an auf 1.226.

Alzheimer durch zu viele Tabletten

Der Pharmakologe Glaeske warnte vor gesundheitlichen Gefahren durch die Medikamenten-Sucht. Die Konzentrationsfähigkeit und die Denkleistung können darunter leiden, was auch zu Stürzen oder Unfällen führen kann. Außerdem hält Glaeske ein höheres Alzheimer-Risiko für möglich.

Experte gibt manchen Ärzten eine Mitschuld

Manchen Ärzten gibt der Experte eine Mitschuld am Problem – und das nicht nur, weil manche aus seiner Sicht ihren Patienten jahrzehntelang Schlaf- und Beruhigungsmittel verschrieben, ohne ausdrücklich auf die Suchtgefahr hinzuweisen. Glaeske stört sich auch daran, dass mittlerweile mehr als die Hälfte dieser Medikamente auf Privatrezept verordnet werden. Die gesetzliche Krankenkasse zahle dann nicht und das Rezept tauche in keiner Statistik auf.

"Und das wird gemacht, weil Ärzte nicht in der Analyse als diejenigen entdeckt werden wollen, die besonders häufig solche Mittel verordnen. Man nennt diese Praxen auch `Pillenschleudern‘." Prof. Gerd Glaeske, Universität Bremen

Weniger Privatrezepte in Bayern

Im Freistaat ist das Problem der Privatrezepte weniger ausgeprägt als beispielsweise in den ostdeutschen Bundesländern. Das geht aus einer Statistik im neuen Jahrbuch Sucht der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) hervor. Während der Anteil an Privatverordnungen bei bestimmten Schlaf- und Beruhigungsmitteln in Bayern demnach bei unter einem Drittel liegt, beträgt er in Ostdeutschland über 75 Prozent.

So süchtig ist Bayern Zu den 18- bis 64-Jährigen in Bayern gehören *

363.000 starke Raucher mit einem Konsum von mindestens 20 Zigaretten pro Tag in den letzten 30 Tagen. Im Schnitt rauchen die Bayern etwas weniger als der durchschnittliche Bundesbürger.

1.339.000 Personen mit einem riskanten Alkoholkonsum in den letzten 30 Tagen. Der Durchschnittskonsum in Bayern liegt minimal unter dem bundesdeutschen Wert.

Der Durchschnittskonsum in Bayern liegt minimal unter dem bundesdeutschen Wert. 476.000 Cannabiskonsumenten bezogen auf die letzten 12 Monate. Der Anteil an der Gesamtbevölkerung weicht in Bayern kaum vom Wert für ganz Deutschland ab.

Patienten sollten den Beipackzettel lesen

Die DHS fordert: Arzneimittel, die abhängig machen können, sollten nur verordnet werden, wenn es das Krankheitsbild wirklich erfordert. Außerdem sollten möglichst kleine Packungsgrößen verschrieben und die Therapie so kurz wie möglich gehalten werden. Patienten sollten den Beipackzettel der Medikamente studieren. Dort muss auf die Gefahr einer Abhängigkeit hingewiesen werden.

