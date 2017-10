Branchen IT überholt Maschinenbau als Haupt-Arbeitgeber

Die IT-, Kommunikations- und Unterhaltungselektronik-Branche in Deutschland beschäftigt erstmals mehr Menschen, als der bisherige Spitzenreiter Maschinenbau. Das spiegelt sich auch in Ausgaben für Forschung und Entwicklung wieder.

Von: Achim Killer