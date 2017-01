Anschlag in Istanbul Einer der Toten aus Landsberg am Lech

Unter den Toten des Anschlags in Istanbul ist mindestens ein Opfer aus Bayern. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei Oberbayern-Nord. Es soll sich um einen 26-jährigen Mann aus dem Landkreis Landsberg am Lech handeln. Von Maren Hellwege-Beck, Ulrich Trebbin und Gerhard Brack

Die Polizei sei von dem türkischen Konsulat informiert worden, so Andreas Aichele, Sprecher der Polizei Oberbayern-Nord. Die Angehörigen seien bereits verständigt und auf dem Weg nach Istanbul, um den Toten zu indentifizieren und die Formalitäten zu klären. Es handele sich um einen deutschen Staatsbürger, möglicherweise mit türkischer Herkunft.

Den Anschlag mit 39 Toten in der Silvesternacht nimmt mittlerweile der IS für sich in Anspruch.

Die Agentur Firat, die der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) nahesteht, zitierte deren Chef Murat Karayilan mit der Aussage, dass keine kurdische Gruppierung hinter der Tat stecke. Innenminister Süleyman Soylu erklärte, der Attentäter habe sein Gewehr unter einem Mantel verborgen und womöglich die Kleidung gewechselt, bevor er den Club verließ.

"Ich hoffe, er wird schnell gefasst, so Gott will." Innenminister Süleyman Soylu über den Attentäter

Ministerpräsident Binali Yildirim verwies lediglich auf eine intensive und koordinierte Fahndung der Sicherheitsbehörden. Sie arbeiteten mit Hochdruck daran, die Identität des Täters festzustellen.

Schüsse im exklusiven Club

Mindestens ein bewaffneter Angreifer war am Sonntagmorgen kurz nach Anbruch des neuen Jahres in den exklusiven Club Reina am Bosborusufer im Stadtteil Ortaköy, nicht weit von dem Stadion, vor dem der Anschlag im Dezember verübt wurde, eingedrungen und hatte minutenlang wahllos auf Hunderte von Feiernden geschossen. In dem auf der europäischen Seite von Istanbul gelegenen Club mit mehreren Restaurants und Tanzflächen hielten sich zur Silvesterfeier bis zu 800 Menschen auf, darunter Musiker, Schauspieler und Sportler der Istanbuler Szene. Bis Sonntagabend waren noch nicht alle Opfer identifiziert. Unter den Toten sind zahlreiche Ausländer. Nach Regierungsangaben wurden zudem 65 Menschen verletzt.

Internationale Reaktionen

Bei den Toten handelt es sich um 25 Männer und 14 Frauen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Elf der identifizierten Todesopfer waren demnach türkische Staatsangehörige, ein weiterer habe zusätzlich die belgische Staatsangehörigkeit gehabt. Alle anderen waren demnach Ausländer verschiedener Nationalitäten. Als Herkunftsländer nannte Anadolu Saudi-Arabien (7), Libanon und den Irak (je 3), Tunesien, Marokko, Indien, Jordanien (je 2), Kuwait, Kanada, Israel, Syrien, Russland (je 1).

Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan kündigte an, weiter entschlossen gegen den Terrorismus zu kämpfen. Die Türkei werde alles tun, um "die Sicherheit und den Frieden ihrer Bürger zu gewährleisten".

International wurde die Bluttat scharf verurteilt.

"Wir sind tief bestürzt und trauern mit den Menschen in #Istanbul." Auswärtiges Amt via Twitter.

Die US-Regierung sprach von einer Gräueltat ausgerechnet an Silvester, was die Brutalität der Angreifer nur noch unterstreiche.

"Wir bekräftigen die Unterstützung der USA für die Türkei, unserem Nato-Verbündeten, in unserer gemeinsamen Entschlossenheit, alle Arten von Terrorismus zu bekämpfen und zu besiegen" Ned Price, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates

Präsident Barack Obama bot den türkischen Behörden Hilfe an, wie das Weiße Haus mitteilte.

Bereits 2016 hatte die Türkei eine ganze Reihe verheerender Anschläge erlebt. Die Tatsache, dass der Angriff einem mondänen Club galt, in dem auch Ausländer verkehren, werteten Beobachter in der Türkei als Hinweis auf einen möglichen islamistischen Hintergrund. Nach dem türkischen Einmarsch im August in Syrien hatte der Anführer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), Abu Bakr al-Bagdadi, im November zu Anschlägen in der Türkei aufgerufen. Der Zeitung «Hürriyet» zufolge waren am Silvestertag acht Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Ankara festgenommen worden, die einen Anschlag in der Nacht geplant haben sollen. Türkische Truppen sind derzeit in Nordsyrien in heftige Gefechte mit dem IS verwickelt.