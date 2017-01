Istanbul Silvester-Anschlag auf Nachtclub mit 39 Toten

Bei einem Terrorangriff auf die Silvesterfeier in einem der größten Nachtclubs in Istanbul sind mindestens 39 Menschen getötet worden, darunter bis zu 16 Ausländer. Darüber hinaus seien 69 Menschen verletzt in Krankenhäuser eingewiesen worden.

Hunderte Menschen waren am Bosporusufer zusammen gekommen, um in einem der berühmtesten Istanbuler Nachtclubs das neue Jahr zu feiern. Dann ist ein Angreifer eingedrungen und hat ein Massaker angerichtet. Der Gouverneur von Istanbul, Vasip Sahin, spricht von einem Angreifer, der sich Zugang zum Club verschafft hat, indem er am Eingang einen Polizisten und einen Zivilisten erschoss. Laut der Nachrichtenagentur DHA waren es zwei Täter, die sich als Weihnachtsmänner verkleidet hatten und in dem Nachtclub mit automatischen Waffen das Feuer eröffneten.

"Das ist ein Terrorangriff." Istanbuls Gouverneur, Vasip Sahin.

In den Bosporus gesprungen

Laut DHA waren zum Zeitpunkt des Angriffs 700 bis 800 Menschen zu Silvesterfeierlichkeiten in dem Club. Einige seien in den Bosporus gesprungen, um dem Angriff zu entkommen, berichteten Augenzeugen. Sie seien von Polizisten gerettet worden. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie zahlreiche Kranken- und Polizeiwagen vor dem Club Reina standen. Der Zeitung "Hürriyet" zufolge waren am Silvestertag erst acht Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat in Ankara festgenommen worden, die einen Anschlag Silvestertag geplant haben sollen.

Bundesregierung entsetzt

"Wir sind tief bestürzt und trauern mit den Menschen in #Istanbul" , Auswärtiges Amt via Twitter.

Die US-Regierung sprach von einer Gräueltat ausgerechnet an Silvester, was die Brutalität der Angreifer nur noch unterstreiche.

"Wir bekräftigen die Unterstützung der USA für die Türkei, unserem Nato-Verbündeten, in unserer gemeinsamen Entschlossenheit, alle Arten von Terrorismus zu bekämpfen und zu besiegen" Ned Price, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates

Präsident Barack Obama bot den türkischen Behörden Hilfe an, wie das Weiße Haus mitteilte.