Legalisierung wilder Siedlungen Israel billigt umstrittenes Siedlergesetz

Als der Vorsitzende der Knesset, Edelstein, die Ergebnis bekannt gibt, wird klar: Eine Mehrheit von 60 Abgeordneten hat ein Gesetz verabschiedet, das wahrscheinlich 4.000 Häuser im von Israel besetzten Westjordanland nachträglich für legal erklärt. In der Debatte zuvor hatte der Likud-Abgeordnete Akunis unter Protestrufen der Opposition für eine Annektierung palästinensischen Gebiets geworben.

"Herr Vorsitzender, in dieser Nacht werden wir uns für das Bündnis zwischen dem jüdischen Volk und seinem Land entscheiden. Das ganze Land gehört uns. Das ganze Land gehört uns. Das gesamte Land gehört mir." Ofer Akunis, Likud-Abgeordneter

Entschädigung für die Landbesitzer

Mit dem verabschiedeten Gesetz kann Israel privates palästinensisches Land zu Regierungsbesitz erklären. Also Land, auf dem bereits jüdische Siedlungen oder Außenposten errichtet worden sind. Die palästinensischen Eigentümer verlieren das Recht, das Land zu nutzen – bis zu einer diplomatischen Lösung des Nahostkonflikts. Kurz: Das Land wird im Interesse der Siedlungen konfisziert.

Das Gesetz sieht für die Landbesitzer eine Entschädigung in Form einer Pacht vor. Aber eine Wahl haben die betroffenen Palästinenser im von Israel besetzten Westjordanland nicht.

Der Chef der Opposition, Herzog, warnte in der Debatte, das Gesetz bringe das Land vor den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Schon nach der ersten Lesung vor Tagen hatte er die Regierung deshalb kritisiert.

"Dieses Gesetz ist eines der gefährlichsten Gesetze für den Staat Israel, das jemals in dieser Knesset verabschiedet wurde. Dieses Gesetz ist nicht verfassungsgemäß. Alle Rechtsberater sprechen sich dagegen aus. Denn es ist ein annektierendes Gesetz." Izchak Herzog, Oppositionsführer

Generalstaatsanwalt spricht von Rechtsbruch

Israels Generalstaatsanwalt Mandelblit hatte bereits angekündigt, er sehe sich außer Stande, die Entscheidung der Regierung juristisch zu verteidigen. Das Gesetz verstoße gegen israelisches und internationales Recht. Es ist also nicht umstritten, wie jetzt zu lesen ist. Sondern es ist ein Rechtsbruch - selbst nach Auffassung des israelischen Generalstaatsanwalts.

Was passiert nun? Der pensionierte Richter Mazza geht davon aus, dass die Entscheidung der vergangenen Nacht nicht lange bestehen bleibt. So erklärt er es im Radio: "Dieses Gesetz wird einer Prüfung vor dem Obersten Gericht nicht standhalten. Der Generalstaatsanwalt gab der Regierung zu verstehen, dass dieses Gesetz verfassungswidrig ist. Das ist kein Spiel, bei dem man etwas gewinnen kann. Es steht außer Frage, dass dieses Gesetz gekippt wird", so Mazza.

Allerdings richtet sich die Wut der Siedler und ihrer politischen Vertreter dann gegen die Justiz und die Richter und nicht gegen die Regierung Netanyahu.

Abstimmung ohne Netanyahu

Netanyahu selbst fehlte bei der Abstimmung in der Nacht. Er hatte immer wieder gedrängt, die Entscheidung über die sogenannte Legalisierung zu verschieben. Erst als die Rechtsberater ihm erklärten, dass der Vorschlag von Bildungsminister Bennet juristisch nicht zu halten ist, da versprach Netanjahu seinem Koalitionspartner die volle Unterstützung. Überraschenderweise hatte der Rückflug von seinem Besuch in London dann doch etwas länger gedauert.