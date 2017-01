Hochhauseinsturz im Iran Mindestens 30 Tote

Es geschah während eines Interviews mit dem staatlichen iranischen Fernsehens. Bei dem Hochhaus soll es sich um das älteste Hochhaus im Iran handeln. Der Brand sei heute Morgen im obersten Stockwerk ausgebrochen. Das 17-stöckige Plasco-Gebäude sei evakuiert worden, so heißt es in Fernsehberichten. Feuerwehrleute kämpften im Gebäude gegen die Flammen, als es vor laufenden Kameras einstürzte. Die staatliche Nachrichtenagentur Irna meldete unter Berufung auf Behördensprecher, dass 200 Feuerwehrmänner bei dem Großeinsatz vor Ort seien. Medienberichte zufolge wurden insgesamt 70 Menschen verletzt, 23 von ihnen mussten wegen Rauchvergiftung in nahelegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Wie hoch die Schäden seien, könne erst in den nächsten Tagen abgeschätzt werden.

Staatliches Fernsehen berichtete live

Das Hochhaus mit dem Namen Plasco ist ein Gebäude aus dem Jahr 1960. Es befindet sich in der Teheraner Stadtmitte. Neben Wohnungen befindet sich auch ein Einkaufstzentrum sowie kleine Werkstätten im Gebäude. Nach Angaben des staatlichen Fernsehens wurden 25 Menschen aus dem Haus gerettet, dann stürzte es während einer Live-Berichterstattung ein.