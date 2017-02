Onkologe zu Weltkrebstag "Wir sind auf einem guten Weg!"

Krebs gehört zu den tödlichsten Krankheiten unserer Gesellschaft. Trotz Entwicklung in der Medizin, trotz veränderter Lebensstile und trotz größerer Bedeutung einer gesunden Lebensweise bleibt die ständige Gefahr, zu erkranken. Der Münchner Onkologe Wolfgang Hiddemann blickt dennoch in Sachen Forschung mit Hoffnung voraus.

Herr Professor Hiddemann, wenn über Krebs gesprochen wird, denken die meisten Menschen an eine tödliche Krankheit. Wie stehen die Heilungschancen für jemanden, der 2017 die Diagnose Krebs bekommt?

Von den 450.000 Menschen, die jedes Jahr neu an Krebs erkranken, ist bei der Hälfte der Krebs noch nicht so weit fortgeschritten, so dass man in der Regel durch eine Operation diese Menschen auch fast alle heilen kann. Bei der anderen Hälfte, ist der Krebs schon weiter fortgeschritten, auch das bedeutet jetzt nicht, dass diese Menschen alle sterben müssen, sondern wir können viele Krebskrankheiten auch im fortgeschrittenen Stadium noch immer heilen. Und bei dem Teil der Patienten, bei denen wir das nicht können, können wir den Krebs doch sehr oft zurückdrängen und bei guter Lebensqualität den Patienten noch viele, viele Jahre schenken.

Das führt zur Frage der Früherkennung. Manche Maßnahmen sind ja umstritten. Was raten sie Menschen, die sich fragen, ob sie zur Mammografie oder zur Prostatakrebsuntersuchung gehen sollen?

Also ich sage mal, Statistiker haben nicht immer recht. Wenn man sich die Statistiken mal mit einem gewissen Augenmaß anguckt, dann muss man sagen, dass die Dinge, die letztlich empfohlen werden, wie die Prostatavorsorgeuntersuchung, die Brustkrebsvorsorgeuntersuchung, gerade auch die Dickdarmvorsorgeuntersuchung, durch die Koloskopie, absolut sinnvoll sind und uns helfen, die Erkrankungsrate von Krebsen und vor allem auch die Todesrate von Krebsen zu senken.

Sind die höchsten Risikofaktoren, an Krebs zu erkranken, 2017 immer noch dieselben, wie die der letzten Jahre?

Rauchen und Alkohol sind sicherlich die beiden Faktoren, die ganz entscheidend die Krebserkrankung begünstigen.

Jetzt geht laut Umfragen die Zahl der Raucher seit Jahren zurück, dafür achten die Menschen auf ihre Gesundheit, treiben Sport, ernähren sich gesund, das müsste sich doch eigentlich auch auf die Krebsstatistik auswirken.

Das braucht immer eine gewisse Verzögerung, wir rechnen damit, dass es so zehn bis 30 Jahre dauert, bevor sich das "Weniger Rauchen" zum Beispiel auch in einer geringeren Rate an Lungenkrebs niederschlägt. Aber diese Tendenz ist ganz eindeutig zu erkennen.

Was war für Sie in den vergangenen zwei Jahren der größte Fortschritt in der Onkologie?

Einer der entscheidenden Fortschritte ist, dass wir das genetische Profil von Tumoren heute wesentlich besser analysieren können. Es gibt genetische Veränderungen im Tumor, gegen die es bereits vorhandene Medikamente gibt, die ich dann einsetzen kann, um genau an diesen genetischen Stellen den Tumor spezifisch anzugreifen. Diese Möglichkeiten, die wir heute haben, ersparen den Patienten viel Leid und sie schützen Patienten vor einer Therapie, die tatsächlich nicht wirkt, sondern nur Nebenwirkungen mit sich bringt.

In diesem Zusammenhang hört man immer wieder von der sogenannten Antikörpertherapie. Was steckt hinter diesem Begriff?

Man kann generell sagen, dass Tumorzellen auf ihrer Oberfläche bestimmte Merkmale ausprägen können, zum Beispiel blonde Haare oder schwarze Haare und das man gegen diese Eigenschaft gezielt Antikörper entwickelt hat, die dann sich an diese Andockstellen sich anheften und damit, entweder der Zelle selber ein Signal geben können - 'hör auf zu wachsen' - oder sogar die Zelle abtöten können. Wir haben hochwirksame Antikörper zum Beispiel beim Lymphdrüsenkrebs, wir haben sehr hochwirksame Antikörper bei bestimmten Formen von Brustkrebs, von Dickdarmkrebs, von Lungenkrebs. Also es gibt eine ganze Fülle von Antikörpern, über die wir heute verfügen und die wir auch gezielt verwenden.

Bei dem Wort Antikörper drängt sich einem gleich der Gedanke an eine Impfung gegen Krebs auf. Wird die damit möglich?

Eine Impfung ist die Antikörperbehandlung nicht. Was in Fachkreisen zumindest bei der "Impfbehandlung" von Tumorkrankheiten gemeint ist, ist das wir versuchen, Zellen so zu verändern, dass sie das Immunsystem anregen, sich gegen Krebszellen zu richten. Das sind Verfahren, die durchaus sehr aktiv vorangetrieben werden.

Wird man Krebs vielleicht irgendwann als chronische Erkrankung betrachten können?

Ich glaube, dass das möglich ist und das wir schon auf einem guten Schritt dahin sind. Zum Beispiel der Dickdarmkrebs ist auch im fortgeschrittenen Stadium gut behandelbar. Die Patienten können viele Jahre auch mit dem Krebs leben. Und wenn die Entwicklung, die wir gerade in den letzten fünf Jahren sehen, sich so fortsetzt, dann werden wahrscheinlich viele Krebskrankheiten mehr oder weniger chronische Krankheiten werden.