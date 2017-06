Autonomes Fahren "Wer entscheidet? Mensch oder Maschine?"

BR: Vor kurzem hat ja die Kanzlerin die Vermutung geäußert, dass man in die 20 Jahren nur noch mit Sondererlaubnis selbstständig Auto fahren darf. Ist das aus Ihrer Sicht eine realistische und wünscheswerte Perspektive?

Prof. Dirk Heckmann: Es ist natürlich schwierig in die Zukunft zu schauen. Aber wir haben in unserem Abschlussbericht trotzdem ganz klar gesagt: Die Autonomie des Einzelnen muss auch dahingehend verstanden werden, dass es ein Recht gibt, ein solches System nicht in Anspruch zu nehmen. Das bedeutet, dass wir noch eine sehr lange Zeit einen sogenannten "Mischverkehr" haben werden, sprich autonome Fahrzeuge auf der Straße gemeinsam mit solchen, die noch von Menschen gesteuert werden.

Lässt sich denn absehen, welche rechtspolitischen Herausforderungen da auf uns zukommen?

Es geht um das Thema Mensch-Maschine-Interaktion, es geht darum, wie viel durch Algorithmen gesteuert wird und inwieweit menschliche Entscheidungen ersetzt werden durch IT-Systeme. Das ist ein Thema, das beim autonomen Fahren sehr prägnant ist, weil man sich das sehr gut vorstellen kann und es viele Menschen betrifft. Aber natürlich berührt dieses Thema auch andere Systeme, etwa autonome Drohnen oder alles im Bereich von Industrie 4.0, dort etwa den Einsatz von Robotern. Somit hat diese Kommission nun stellvertretend die Frage diskutiert: Wer entscheidet? Mensch oder Maschine?

Eine große Sorge, die viele Menschen haben, ist die des Datenschutzes, Stichwort: Der gläserne Autofahrer. Wie sollte man denn mit diesem Problem umgehen?

Die entscheidende Frage ist: Haben wir in Zukunft eine zentrale oder dezentrale Infrastruktur? Wir gehen momentan davon aus, dass es eher eine dezentrale Infrastruktur geben wird. Da werden dann zwar auch noch eine Reihe von Daten anfallen, aber nicht so viele, als wenn wir es mit zentralen Serverstrukturen zu tun hätten, dann käme tatsächlich auch ein gewisses Überwachungselement hinzu. Ein solches Szenario wollen wir unbedingt vermeiden, denn je mehr zentrale Rechner über den Straßenverkehr wissen, umso eher kann man einzelne Fahrzeuge auch einzelnen Fahrern zuordnen. In der Folge könnte man dann Bewegungsprofile erstellen, das würde dann natürlich Begehrlichkeiten wecken, etwa bei der Kriminalitätsbekämpfung, das kennen wir ja von den Maut-Systemen, da wird ja auch die Frage gestellt, ob die Mautsysteme auch zur Verfolgung von Straftätern benutzt werden dürfen. Es geht hier also um Datensparsamkeit und Datensparsamkeit bedeutet beim autonomen Fahren, dass nur die Daten erhoben werden, die zwingend erforderlich sind, um sich kollisionsfrei durch den Straßenverkehr zu bewegen.

Das heißt, dass beispielweise einer Versicherung nicht mitgeteilt werden darf, wie oft man selbst fährt und wie oft der Computer?

Es wird auf jeden Fall so sein, dass der Einzelne selbst entscheidet, welche dieser Nicht-Steuerungs - und sicherheitsrelevanten Daten weitergegeben werden beispielsweise an die Versicherer aber auch an die Automobilhersteller, die das Ganze ja zur Produktverbesserung einsetzen können. Die Hoheit über solche Daten wird immer beim Einzelnen liegen.

Thema über das ja sehr intensiv diskutiert wird, ist ja das Verhalten eines autonomen Autos in einer Unfallsituation. Da muss die Maschine möglicherweise in Dilemma-Situationen entscheiden, wohin sie das Fahrzeug lenkt. Warum ist diese Diskussion so schwierig?

Wir haben das "Problem", dass wir schon aufgrund der Menschenwürde nicht unterschiedliche Menschen gegeneinander aufrechnen dürfen. Wir können nicht einen Menschen opfern, um ein anderes Menschenleben zu retten, das hat das Bundesverfassungsgericht bei seiner Entscheidung zum Luftsicherheitsgesetz unmissverständlich klargestellt. Es gibt aber Situationen, die in der Praxis zwar unwahrscheinlich, aber theoretisch denkbar sind, etwa dass ein Fahrzeug auf eine Gruppe von Menschen zufährt und dann mit großer Wahrscheinlichkeit eine Gruppe von - sagen wir mal - fünf Personen zu Tode käme. Angenommen man könnte mit einem Lenkimpuls es so steuern, dass nur drei Personen sterben statt fünf, dann würden wir das für ethisch vertretbar halten.

Der Abteilungsleiter für aktive Sicherheit im Daimler-Konzern Christoph von Hugo, hat letztes Jahr die Ansicht geäußert, ein autonomes Auto sollte bei einem Unfall im Zweifel immer die Insassen schützen. Ist das ethisch vertretbar?

Der Fall "Schütze ich den Fahrer oder den Fußgänger" wurde auch diskutiert und es ist außerordentlich problematisch, hier fast schon werbend hervorzutreten und zu verkünden, "wir programmieren das Fahrzeug so, dass immer der Fahrer geschützt wird und dann lieber Passanten geopfert werden". Eine solche Aussage ist vermutlich rechtlich schon problematisch und ethisch sowieso und von den Vorstellungen der Kommission so nicht gedeckt.