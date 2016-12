Internetgefahren 2017 Der Trojaner steckt im Werbebanner

Ganz früher, da sind Schadprogramme vor allem über dubiose Web-Sites verbreitet worden, über solche, von denen man Raubkopien herunterladen kann beispielsweise. Dann sind die Virenschreiber dazu übergangen, seriöse Sites zu hacken und dort Schädlinge zu platzieren, und mittlerweile – da schalten sie am liebsten Werbung und verstecken die Schadsoftware in den Werbebannern. Die renommierte New York Times hat schon verseuchte Banner gezeigt und die BBC.

Antiviren-Software mit Viren

Raimund Genes, der Cheftechniker des IT-Sicherheitsunternehmens Trend Micro, berichtet von infizierter Werbung auch auf Banking-Sites. Und er kann sich noch Groteskeres vorstellen: Es gibt ja auch im Sicherheitsbereich, im Anti-Virenbereich, mittlerweile sehr viel Werbe-finanzierte Sicherheitslösungen. Ich warte nur noch darauf, bis die bösen Jungs – die haben zum Teil ja auch einen Sinn für Humor – anfangen, auch diese Plattformen zu beglücken." Was kann man tun dagegen? – Einen Werbeblocker installieren. Der hält Werbung – und darin versteckte Schädlinge - außen vor.