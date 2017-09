Integrationsbeauftragte der Staatsregierung Schreyer fordert parteiübergreifende Zusammenarbeit

Integration war am Freitag das Thema in der Staatskanzlei in München. Die Integrationsbeauftragte, Kerstin Schreyer, bat Migrationsbeiräte, Integrationslotsen und -beauftragte von Kreisen und Kommunen zum Erfahrungsaustausch.

Von: Johanna Kempter