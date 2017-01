Dobrindt erteilt freie Fahrt Super-Sattelschlepper in Bayern

In Bayern ist etwa ein Drittel der Spediteure, die überhaupt Lang-LKW einsetzen, beheimatet. Außerdem gibt es rund 3.500 Kilometer des sogenannten "Positiv-Streckennetzes", auf dem die Gigaliner unterwegs sein dürfen.

Das "Positiv-Streckennetz" für Bayern

Gigaliner bei Ansorge Logistik in Biessenhofen

Vor allem Autobahnen und Bundesstraßen sind freigegeben, in Deutschland insgesamt 11.600 Kilometer. Das bayerische Verkehrsministerium weist darauf hin, dass in Bayern ein großes Interesse für den Betrieb der Gigaliner besteht. Insbesondere Speditionen im Allgäu haben an dem Pilotversuch mit 70 angemeldeten Lang-LKW bis 25,25 Metern Länge teilgenommen.

Die Spediteure erhoffen sich eine Kostenersparnis und eine Effizienzsteigerung vor allem bei Transporten von Verteilpunkt zu Verteilpunkt. Edina Brenner, die Geschäftsführerin des Landesverbands Bayerischer Spediteure (LBS),sagte dem BR, insbesondere für sogenannte Volumentransporte seien die Lang-LKW geeignet. Die Argumentation der Spediteure deckt sich der von Fahrzeugherstellern und dem Großhandel.

Umstrittener Klimaschutz

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) lobt die CO2-Ersparnis, die von Gigalinern ausgehen soll:



"Außerdem trägt der Lang-Lkw zum Klimaschutz bei. Da dieser ein bis zu 50 Prozent größeres Ladevolumen als konventionelle Lkw aufweist, können zwei Lang-Lkw drei herkömmliche Lastzüge ersetzen. Dadurch verringern sich Kraftstoffverbrauch und CO2-Ausstoß um bis zu 25 Prozent." Pressemitteilung des Verbands der Automobilindustrie

Genau diese positiven Effekt für das Klima bestreiten Kritiker vehement. Von Logistikzentren würden mehr kleine Lkw eingesetzt, Haltebuchten und Parkplätze müssten für die Gigaliner ausgebaut werden. Und vor allem werde weiter Güterverkehr von der Schiene auf die Straße wandern, so Dirk Fege von der Allianz pro Schiene im BR-Interview.

Auflieger der DHL, könnte bald 1,3 Meter länger sein ....

Nachteil der um 1,3 Meter längeren neuen Auflieger ist, dass sie nicht auf die genormten Plattformen von Güterwaggons passen. Deswegen hat auch die EU eine Einführung abgelehnt. Fege spricht davon, dass sich die Lobby der Hersteller, Spediteure und des Großhandels bei Dobrindt auf ganzer Linie durchgesetzt habe.

Allianz pro Schiene prüft Klage

Dirk Flege von der Allianz pro Schiene

Für die Allianz pro Schiene ist die Zulassung ein Verstoß gegen EU-Recht gegen den sie klagen will, auch weil Umweltbedürfnisse nicht berücksichtig worden sind bei der Entscheidung des Bundesverkehrsministers.



Im Endeffekt wisse niemand genau, wie viele Gigaliner in Deutschland unterwegs sind und wo sie fahren. Dass Lang-LKW wirklich das „Positiv-Netz“ mit geeigneten Straßen benutzen, liegt in der Verantwortung der Unternehmer. Flege kritisiert darüber hinaus dass massiver Druck auf Bundesländer und Nachbarländer ausgeübt werde, das Straßennetz für die Gigaliner schnell zu vergrößern. Er sieht große Nachteile für die Verkehrssicherheit auf Autobahnen und in den Städten durch die längeren LKW.

Insbesondere die Genehmigung der längeren Auflieger für Sattelzüge entspreche einem Konjunkturprogramm für die großen Hersteller Daimler und VW. Speditionen könnten die Fahrzeuge innerhalb der siebenjährigen Versuchsphase komplett abschreiben. Die Zulassung sei den Lippenbekenntnissen für den Gütertransport auf der Schiene voll entgegengesetzt.

Panikmache oder begründete Sorge?

Güterzug

„Panikmache“ nennt Edina Brenner vom LBS viele Argumente der Gegner. Sie rechnet damit, dass lediglich zehn Prozent der Fahrzeugflotte der Spediteure in längere LKW und Aufleger umgewandelt wäre. Auch mit einem Wegbrechen des Güteraufkommens auf der Schiene rechnet sie nicht. Weil ein starkes Wachstum des Gütertransports erwartet werde, seien die Lang-LKW nötig. Einzelne Szenarien gehen von einem Zuwachs von bis zu 40 Prozent bis zum Jahr 2025 aus. Logistikunternehmer seien an der optimalen Auslastung der Verkehrsmittel interessiert, deswegen werde die Bahn weiter gebraucht.

Bahn äußert sich zurückhaltend

Die Bahn äußerte sich auf Anfrage zurückhaltend, man könne und wolle sich Innovationen im Straßengüterverkehr nicht generell verschließen:

"Uns ist aber wichtig, dass dabei in der konkreten Umsetzung zusätzliche Wettbewerbsnachteile für den Güterverkehr auf der Schiene so weit wie möglich vermieden werden." Presseerklärung der Bahn

Dirk Flege von der Allianz pro Schiene sieht anders als bei den Mautplänen kaum Widerstand gegen die Gigaliner und die langen Auflieger.

Nur ein Etappenziel für Durchsetzung von 60-Tonnern?

"Da ist nicht so viel Druck im Kessel. Güterverkehr interessiert kaum jemanden, alle bestellen schließlich online." Dirk Flege

Noch ist bei 40 Tonnen und 25,25 Metern Schluss.

Auch von Seiten der EU-Mitgliedsstaaten erwartet er sich nicht viel. Die Güterbahnen der Niederlande und Dänemarks habe die DB ja bereits gekauft. Schweden hat sich die langen LKW bereits bei der Aufnahme in die EU genehmigen lassen. Der Geschäftsführer der Allianz pro Schiene erwartet, dass der Lobbydruck von Herstellern und Spediteuren noch zunimmt. Alles deute darauf hin, dass die bald die Zulassung von 60-Tonnern fordern würden, mit allen Nachteilen für die Straßen.