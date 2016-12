Ferienstart in Bayern Staus, volle Züge und Glatteis

Glatteis sorgt in weiten Teilen Bayerns für Unfälle und Chaos. Der Wetterdienst warnt für mehrere Landkreise vor überfrierender Nässe. Am Nachmittag kommt der Feiertagsverkehr vor Heiligabend hinzu. Autofahrer brauchen gute Nerven.

Freitage sind schon generell verkehrsstarke Tage. Hinzu kommt in diesem Jahr aber, dass der 24. Dezember, also der Tag, an dem viele ihr Reiseziel wohl schon erreicht haben wollen, ausgerechnet auf den Tag danach fällt. Daraus folgt: an einem Tag, an dem ohnehin schon viel los wäre, ist dieses Jahr noch mehr los.

Rutschpartie im Freistaat Oberpfalz und Niederbayern

Für Ostbayern besteht aktuell eine Unwetterwarnung: Regen gefriert auf den Straßen. Es besteht Sturz- und Unfallgefahr durch extreme Glätte. Betroffen sind alle Landkreise und Städte in Niederbayern. In der Oberpfalz: Landkreis und Stadt Regensburg. In Regensburg und auf der A93 zwischen Regensburg und Weiden gab es in der Nacht und am Morgen mehrere Unfälle. Streufahrzeuge sind zwar im Einsatz, laut Polizei sind Gehwege und Nebenstraßen aber "reine Eisbahnen". Auch in Teilen Niederbayerns hat es inzwischen mehrere Glatteisunfälle gegeben. In Landau an der Isar kam der Verkehr vorübergehend fast vollständig zum Erliegen, so ein Polizeisprecher auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks.



Oberbayern

Auch für die Landkreise Altötting, Berchtesgadener Land, Ebersberg, Erding, Freising, Mühldorf a. Inn, Rosenheim, Traunstein wird vor Glatteis gewarnt. Bislang gab es aber kaum Unfälle.



Oberfranken

Allein in der Nacht und heute Morgen krachte es in Oberfranken rund 60 Mal. Außerdem stürzten sieben Fußgänger und ein Radfahrer. Sie wurden mit teils schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Auch am Morgen gleichen die Straßen Rutschbahnen. Der Winterdienst streut, doch Nebenstraßen und Gehwege sind teilweise das blanke Eis. Im gesamten Landkreis und der Stadt Bayreuth fällt heute der Unterricht aus.

Volle Straßen, lange Staus

Es wird voll auf den Autobahnen. Besonders zäh wird es heute Nachmittag und dank des Rückreiseverkehrs auch kommenden Montagnachmittag. Vor allem auf den Hauptverbindungsrouten muss man mit Staus rechnen: vom Norden in die Urlaubsgebiete im Süden. Betroffen sind auch Großräume wie München, dort wohl vor allem die Umfahrung A99 und die A96 Richtung Lindau, die A95 Richtung Garmisch-Partenkirchen und die A8 Richtung Salzburg. Außerdem wird es sich wohl auf der A93 am Inntaldreieck Kufstein ballen. Zudem muss man mit Staus auf den Zufahrts-Straßen in die Skigebiete rechnen. Übrigens kontrolliert Deutschland weiter seine Grenzen nach Österreich. Besonders betroffen sind wohl die Übergänge bei Passau, Salzburg und Kiefersfelden/Kufstein. Die gute Nachricht ist allerdings, dass zumindest an Heiligabend weniger los sein wird auf den Straßen.

Alles, was rollen kann, rollt

"Bisher hab ich noch keinen Sitzplatz reserviert, vielleicht mach ich das noch." Bahnfahrer aus Oberfranken

Laut Deutscher Bahn sind die Fernzüge vor und nach dem Weihnachtsfest sehr gut gebucht. An einigen Tagen sei die Nachfrage besonders groß: heute, am 2. Weihnachtsfeiertag und am 2. Januar. Laut Bahn werden an diesen Spitzentagen im Fernverkehr zusätzliche Mitarbeiter und alle verfügbaren Fahrzeuge eingesetzt. Die Bahn rät für diese Tage, Plätze zu reservieren. Und wenn das nicht möglich ist, soll man andere Zug-Verbindungen wählen, die weniger stark nachgefragt sind. Außerdem helfe ein Blick in die Auskunftssysteme der Bahn. Dort sind stark nachgefragte Züge besonders gekennzeichnet.

Wer kann, der fliegt

"Ich glaub schon, dass viel los ist. Viele Leute werden wegfliegen zu Verwandten und dasselbe mach ich auch." Fluggast in München

Gut, das muss man sich natürlich auch leisten können, aber zumindest ist laut Flughafen München an den Schaltern und Kontrollen nicht mit so langen Schlangen zu rechnen wie in den Sommerferien. Obwohl die Nachfrage in den Weihnachtsferien im Vergleich zum vergangenen Jahr gestiegen sei. Damals waren es eine Million Passagiere und 10.000 Flüge, dieses Jahr seien es 1,2 Millionen Passagiere und 12.000 Flüge. Auch hier ist heute der verkehrsstärkste Tag der Weihnachtsferien. Eines hilft auf jeden Fall immer: ein bisschen weniger Hektik und mehr Gelassenheit: