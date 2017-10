Barmer Gesundheitsreport In Bayern lebt es sich besonders gesund

Wer in Bayern lebt, ist meist gesünder als die Menschen in anderen Bundesländer. Doch durch den Freistaat geht ein Riss: Denn genau genommen sind es nur die Oberbayern und Niederbayern, denen es so gut geht.

Von: Nikolaus Nützel