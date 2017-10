Alarmierende Zahlen Immer mehr Infektionen mit Hantavirus in Bayern

In Bayern steigt die Zahl der Hantavirus-Infektionen stark an. Seit Jahresbeginn haben die Behörden nach Angaben der DAK-Gesundheit im Freistaat bislang 301 Fälle solcher Infektionen gezählt, die durch den Kontakt mit Mäusekot übertragen werden.

Es beginnt mit Fieber, Kopf-, Bauch-, und Rückenschmerzen und kann mit dem komplettem Versagen der Nieren enden: eine Infektion mit dem Hantavirus. Dieses Jahr ist es in Deutschland besonders schlimm: fast 2.500 Patienten wurden befallen und auch in Bayern gibt es dieses Jahr eine eklatante Zunahme. Infektionen sind meldepflichtig beim Gesundheitsamt.

Wie wird der Hantavirus übertragen?

Wo genau Alfred Raith aus Sondorf im Bayerischen Wald sich die Infektion geholt hat, weiss er immer noch nicht. Er vermutet im Holzstadl, beim Ausfegen – auf alle Fälle ging es ihm danach sechs Wochen schlecht.

"Das waren ganz starke Kopfschmerzen, Übelkeit und der Appetit war halt weg. Ich habe nichts mehr essen können. Gerade vielleicht noch eine Nudelsuppe. Ich war ganz schlecht beieinander, eine schwere Grippe. Die letzten 30 oder 40 Jahre war ich eigentlich nicht mehr so schlecht beieinander wie jetzt mit dem Hantavirus." Alfred Raith aus Sondorf

Rötelmaus oder auch Wühlmaus

Alfred Raith hat Glück gehabt, denn wenn eine Infektion mit dem Hantavirus nicht rechtzeitig erkannt wird, kann diese tödlich enden. Übertragen wird der Virus durch Nager und andere Kleintiere, in Deutschland vor allem durch die Rötelmaus. Sandra Eßbauer vom Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr beschäftigt sich seit über zehn Jahren mit dem Hantavirus und dessen Übertragungswegen. In Bayerns Wäldern hat sie das Verhalten der Mäuse vor Ort untersucht.

"Die Mäuse scheiden den Virus mit dem Urin aus mit dem Kot auch, teilweise auch in dem Speichel von den Erregern und dann ist es einfach so, dass es in der Umwelt ist. Der Mensch zum Beispiel fegt einen Schuppen oder er arbeitet im Garten, er geht Pilze sammeln, wo viele Mäuse sind und kann dann eben sich infizieren. Eben über Einatmen des Staubes oder, wenn tote Mäuse beseitigt werden." Sandra Eßbauer, Insitut für Mikrobiologie dder Bundeswehr

Hantavirus-Fälle in Bayern

Dreihundertundacht Hanta-Virus-Infektionen wurden den bayerischen Gesundheitsämtern in diesem Jahr bereits gemeldet - ein Spitzenwert im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Besonders gefährdet: Der Bayerische Wald, Oberschwaben und Unterfranken – die holzreichen Gebiete also. Sandra Eßbauer führt die hohe Zahl in diesem Jahr auf die recht trockenen Sommermonate zurück und auf die grosse Menge an Bucheckern. Denn davon ernährt sich die Rötelmaus; so konnte sie sich in diesem Sommer prächtig vermehren. Und das hat wiederum die Zahl der Infektionen in die Höhe getrieben.

Einen Impfstoff gegen den Hantavirus gibt es bisher noch nicht; doch wer an Plätzen mit staubigem Holz arbeitet, kann sich schützen: Am wichtigsten ist es, direkten Kontakt zu Nagetieren und ihren Ausscheidungen zu vermeiden. Auch Abfall sollte man in die Mülltonne und nicht auf einen Komposthaufen werden.

"Ganz wichtig ist, dass, wenn sie einen Schuppen haben, den auf gar keinen Fall fegen, sondern feucht rauswischen. Also, sei es mit dem Hochdruckreiniger oder einfach mit einem Eimer Wasser und dann ist natürlich Schutzkleidung noch etwas ganz Wichtiges. Handschuhe würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man anzieht und ganz ein wichtiger Aspekt ist, eine Schutzmaske. Die ist in jedem Baumarkt erhältlich und wird dann einfach so aufgesetzt, Handschuhe dazu und fertig." Sandra Eßbauer, Insitut für Mikrobiologie dder Bundeswehr

Ratschläge, die Alfred Raith aus Sondorf im Bayerischen Wald nach seiner sechswöchigen Krankheit beherzigt. Jedesmal, wenn er ins Holz geht, hat er einen Mundschutz dabei – auch wenn der etwas komisch aussieht bei der Holzarbeit.

"Wenn es ganz trocken ist, dann ist das nur empfehlenswert so ein Mundschutz. Das ist schon besser wie nichts. Das habe ich zuerst natürlich auch nicht so gemacht, aber, wenn man mal so eine Krankheit hatte, dann wird man vorsichtiger." Alfred Raith aus Sondorf

Bei Alfred Raith ging die Krankheit in erster Linie auf die Leber. Nach sechs Wochen hatte der Kampf mit dem Hantavirus gewonnen.