Erfolgreiche "Herzwerker"-Kampagne Immer mehr Auszubildende in der Altenpflege in Bayern

In Bayern machen immer mehr junge Menschen eine Ausbildung in der Altenpflege. Aktuell sind es rund 7.600 und damit ein Drittel mehr als im Jahr 2010, wie das Gesundheitsministerium bekanntgab. Ministerin Melanie Huml führt den Anstieg auch auf eine Image-Kampagne an weiterführenden Schulen zurück.

Von: Günther Rehm