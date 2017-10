Mehr Investitionen und Wettbewerb IHK fordert Schub für Schienenverkehr

Im Dezember soll die ICE-Schnellfahrstrecke Nürnberg-Erfurt eröffnet werden - mehr als 25 Jahre haben Planung und Bau dieses Verkehrsprojekts Deutsche Einheit gebraucht. Viel zu lang, finden die Industrie- und Handelskammern und fordern eine Straffung der Verfahren.

Wenig Geld für deutsche Schienen

Ab 1. Januar versuchen Bundesverkehrsministerium und Bahn es mit einer so genannten "Strategie Planungsbeschleunigung" - die noch zeigen muss, ob sie auch hält, was sie verspricht. Geldmangel ist ein anderes Thema: Pro Einwohner gerechnet ist Deutschland bei den Investitionen in die Schieneninfrastruktur europaweit unter den Schlusslichtern. Österreich gibt drei mal so viel aus, die Schweiz mehr als fünf mal so viel.

Konkurrenz im Regionalverkehr

Beim Wettbewerb auf der Schiene ist das Bild zweigeteilt: Im Regionalverkehr haben Konkurrenten wie agilis oder Oberlandbahn dem Platzhirsch Deutsche Bahn schon ein Drittel der Verkehrsleistung abgejagt. Im Fernverkehr dagegen fährt die Staatsbahn auf der Schiene noch fast allein - unter Druck allerdings durch Fernbusse und die Konkurrenz durch PKW. Die noch immer 80 Prozent des Verkehrs in Deutschland ausmachen.