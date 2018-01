Tarifkonflikt IG Metall will Tagesstreiks in bayerischen Metallbetrieben

Die IG Metall will ab Mittwoch bayerische Betriebe bestreiken. Und zwar tageweise. Betroffen sind vermutlich auch die beiden großen Autobauer BMW und Audi. Die Arbeitgeber wollen gegen dieses Vorgehen klagen.

Nach dem Abbruch der Gespräche mit den Arbeitgebern in Baden-Württemberg plant die IG Metall in Bayern ab Mittwoch Tagesstreiks in rund 40 Betrieben.

Auch BMW und Audi von Streik betroffen

Betroffen sein sollen der Maschinenbau, die Elektroindustrie aber auch die Fahrzeugindustrie mit Zulieferern und Endherstellern, also auch die beiden großen Autobauer BMW und Audi. Zuvor müssten noch die Mitglieder in den entsprechenden Unternehmen zustimmen. Das sagte Bayerns IG Metallchef Jürgen Wechsler dem Bayerischen Rundfunk.

"Das wird auf jeden Fall eine wesentlich stärkere Dimension sein. Aber ich sag auch an der Stelle: Das ist nun mal der Preis, wenn man sich am Verhandlungstisch mit der IG Metall nicht einigen kann." Jürgen Wechsler, IG Metall Bayern.

IG Metall spricht von mangelnder Kompromissbereitschaft

Wechsler wirft den Arbeitgebern mangelnde Kompromissbereitschaft vor. Die Gewerkschaft habe alternative Lösungen vorgeschlagen, sowohl beim geforderten Recht auf Teilzeit, als auch beim teilweisen Lohnausgleich für Eltern, Pflegende und Schichtarbeiter.

Metall-Arbeitgeber sind enttäuscht

Der Verband der bayerischen Metall- und Elektroindustrie wiederum zeigt sich tief enttäuscht vom Verhalten der IG Metall.

"Auf der einen Seite hat die IG Metall ihre Forderungen noch in der letzten Nacht auf ein für uns nicht mehr akzeptables Maß ausgeweitet. Und das zweite, das sag ich auch ganz deutlich, habe ich den Eindruck, dass der IG Metall an diesem Punkt tatsächlich der Abschlusswille gefehlt hat." Bertram Brossardt, Verband der bayerischen Metall- und Elektroindustrie.

Arbeitgeber wollen gegen IG Metall klagen

Brossardts Verband beabsichtige jetzt eine Klage vor dem Arbeitsgericht einzureichen. Man werde über das Wochenende die Lage noch einmal analysieren.

"Aber sollte die IG Metall Tagesstreiks durchführen mit der Forderung nach einem Teilentgeltausgleich, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir Klage einreichen werden." Bertram Brossardt, Verband der bayerischen Metall- und Elektroindustrie.

Die Arbeitgeber halten einen Zuschuss nur an einige Teilzeitkräfte für rechtswidrig. Die IG Metall widerspricht dem.