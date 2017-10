28-Stunden-Woche auf Zeit IG Metall geht selbstbewusst in den nächsten Tarifkonflikt

Es geht um Gehälter und Arbeitsbedingungen für rund 3,9 Millionen Beschäftigte in der deutschen Metall- und Elektroindustrie. Heute gab der Bundesvorstand der IG Metall seine Forderungsempfehlungen ab.

Die IG Metall geht mit forschen Forderungen in die Tarifrunden in Deutschland: mehr Geld, mehr Mitsprache, weniger Wochenarbeitszeit. Die Gewerkschaft sieht die Zeichen einer wachsenden und gesunden Wirtschaft auch als Vorgabe für ihre Verhandlungen.

Sechs Prozent mehr Lohn

Sechs Prozent mehr Lohn, dass schlägt der Gewerkschaftsvorstand für die anstehenden Tarifverhandlungen vor. Die Tarifbezirke müssen hier noch zustimmen. Am 11. November ist die erste Verhandlungsrunde in Bayern angesetzt. Angesichts des ungebrochenen Wachstums der Branche und einer schwungvollen Konjunktur sei diese Größenordnung mehr als angemessen, so die IG Metall.

"Es gibt keinen Grund zu Zurückhaltung. Die 3,9 Millionen Beschäftigten erwarten, dass sie angemessen am Erfolg beteiligt werden." Jörg Hofmann, IG Metall

Mehr Flexibilität bei Wochenarbeitszeit

Doch nicht nur mehr Lohn ist hier gemeint. Die Gewerkschaft fordert auch einen Paradigmenwechsel. Maßgeblich für Flexibilität bei den Arbeitszeiten sei bisher vornehmlich das Interesse der Arbeitgeber.

Jörg Hofmann, Vorsitzender der Industriegewerkschaft Metall (IGM)

Jetzt verlangten die Beschäftigten mehr Selbstbestimmung. Die IG Metall fordert deshalb unter dem Motto "Arbeitszeit, die zum Leben passt" ein individuelles Recht für die Arbeitnehmer, die Wochenarbeitszeit befristet von 35 auf 28 Stunden zu verkürzen. Untere Tarifgruppen und Beschäftigte, die wegen Pflege oder Kinderbetreuung vorübergehend weniger arbeiten können, sollen einen teilweisen Entgeltausgleich bekommen.

Bei den Arbeitsgeber stoßen die Gewerkschaften mit diesen Forderungen auf massive Kritik. Es herrsche Fachkräftemangel, eine Diskussion über Arbeitszeitforderungen käme da nicht in Frage. Die IG Metall möchte, dass die Arbeitnehmer ihre Arbeitszeit selbst bestimmen und die Arbeitszeit bis auf 28 Stunden in der Woche reduzieren können - bei teilweisem Lohnausgleich. So soll es einfacher sein Familie, Kindererziehung oder die Pflege von Angehörigen unter einen Hut zu bekommen.

Von 35 zu 28 Stunden Wochenarbeitszeit

Vor über 30 Jahren konnte die IG Metall die generelle 35-Stunden-Woche durchsetzen, nun will sie eine flexible Arbeitszeit. "Mein Leben, meine Zeit" sei eine Forderung der Arbeitnehmer. In einer Befragung unter den Mitgliedern stand das ganz oben auf der Agenda neben Lohnerhöhungen.