IG Metall Streiks legen Autobauer lahm

Der vorläufige Höhepunkt der 24-Stunden-Warnstreiks in Bayern: Heute, am dritten und vorerst letzten Tag der Aktionen, trifft es die Autobauer direkt. Insgesamt kommt die IG Metall Bayern heute in 17 Betrieben auf rund 80.000 Streikende. Die bundesweit größte Streikaktion läuft seit heute Früh in einem oberbayerischen Unternehmen.

Nichts geht, die Menschen streiken, Audi steht: Laut IG Metall verweigern in Ingolstadt gut 31.000 Mitarbeiter die Arbeit, dazu etwa 1.300 Arbeitnehmer bei den Zulieferern Imperial und Scherm. Der Großteil der Schichtarbeiter ist zuhause geblieben. Bei der Kundgebung am Mittag waren rund 1.500 Streikende vor Ort.

Produktion bei Audi und BMW steht still

Neben Audi in Ingolstadt und Münchsmünster wird auch an allen bayerischen BMW-Standorten gestreikt – in Dingolfing, Regensburg, Wackersdorf, Landshut und München. Normalerweise laufen dort insgesamt rund 7.000 Fahrzeuge pro Tag vom Band, heute: null. In Schweinfurt sind durch den Streikaufruf die Industriebetriebe Schaeffler und SKF lahmgelegt. Mit den ganztägigen Streiks will die IG Metall den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Die Gewerkschaft fordert sechs Prozent mehr Lohn. Etwa die Hälfte haben die Arbeitgeber bislang geboten. Der Knackpunkt ist jedoch die Arbeitszeit. Die Gewerkschaft will erstreiten, dass jeder Arbeitnehmer seine Wochenarbeitszeit verkürzen kann, von 35 auf 28 Stunden. Für Schichtarbeiter und Beschäftigte mit Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen sollen die Arbeitgeber dafür einen Zuschlag leisten.

Womöglich 46 Millionen Euro Schaden

Die Arbeitgeber halten die Forderung nach einem teilweisen Lohnausgleich für bestimmte Gruppen für rechtswidrig. Arbeitnehmer, die jetzt schon in Teilzeit arbeiten, bekämen den nicht. Das sei nicht nur gegen das Gesetz, sondern auch ungerecht und diskriminierend. Deshalb hatte der Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie (vbm), beim Arbeitsgericht München Klage auf Unterlassung und Schadensersatz gegen die Tagesstreiks eingelegt. Bis das Gericht entscheidet, sind die ganztägigen Streiks wohl vorbei. Diese hätten gestern und vorgestern die betroffenen Unternehmen rund 46 Millionen Euro gekostet. Das zumindest geht aus Schätzungen des vbm auf Grundlage von Berechnungen des Instituts der Deutschen Wirtschaft hervor. Den Schaden des heutigen Streiktags kann vbm-Chef Bertram Brossardt noch nicht abschätzen.

"Ich nehme als Beispiel den Standort Dingolfing von BMW, da sind es 1.400 Autos, die heute nicht gebaut werden. Darauf müssen die Kunden warten, die Nachproduktion kostet entsprechend Geld. Das sind erhebliche Auswirkungen. Dazu kommen auch noch die Auswirkungen auf die entsprechenden Zulieferer." Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer vbm

Probleme für bayerische Metall- und Elektro-Industrie

Zudem hat der Verband die finanziellen Auswirkungen auf seine Mitgliedsbetriebe auf Grundlage der geforderten Lohnerhöhung geschätzt. Demnach würden 20 Prozent der Betriebe der bayerischen Metall- und Elektro-Industrie in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Trotz der verhärteten Fronten könnten die Verhandlungen zwischen den Tarifparteien schon am Montag wieder aufgenommen werden. Als Voraussetzung verlangt Jürgen Wechsler, der Bezirksleiters der IG Metall Bayern, dass die Arbeitgeber ihr bisheriges Angebot nachbessern.

"Wenn das nicht gelingt, dann wird die IG Metall nicht mehr lange rummachen, dann wird der Vorstand der IG Metall das Scheitern der Verhandlungen erklären müssen. Und dann wird es – in welchem Bezirk auch immer, in Bayern, in Baden-Württemberg oder wo auch immer – dann wird es zu Urabstimmungen und dann zu einem Flächenstreik kommen." Jürgen Wechsler, Bezirksleiter IG Metall Bayern

Gesamtmetall-Chef Rainer Dulger zeigte sich offen für weitere Gespräche. Aber er bekräftigte auch seine Ablehnung beim zentralen Streitpunkt: einer 28-Stunden-Woche mit Lohnausgleich für bestimmte Beschäftigte. Einige Streikaktionen dauern noch bis morgen Früh, danach wird sich zeigen, wie es im Tarifkonflikt weitergeht.