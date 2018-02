Zweiter Tag des Ausstands IG Metall bestreikt heute bayerische Autozulieferer

Drei Tage lang will die IG Metall auch in Bayern zu ganztägigen Warnstreiks aufrufen. Heute ist der zweite Tag. Betroffen sind 18 Betriebe in Bayern - und zwar wichtige Autozulieferer. Außerdem hat in drei Unternehmen bis in den frühen Morgen die Nachtschicht gestreikt.

Für viele IG-Metaller sind sie das "Herzstück" der bayerischen Industrie: die Autobauer und die zahlreichen Zulieferer, die die Produktion versorgen. Den Schwerpunkt ihrer Aktionen legt die Gewerkschaft in Bayern heute auf die Zulieferfirmen. So sind ganztägig unter anderem die Beschäftigten von Bosch in Bamberg, Grammer in Amberg, Bosch-Rexroth in Schweinfurt und Elchingen und Schaeffler in Gunzenhausen im Ausstand. In Augsburg legen seit heute Früh um 6 Uhr die Mitarbeiter des Maschinenbauers Renk in Augsburg die Arbeit nieder. Die Produktion wird - davon geht die Gewerkschaft aus - in allen 18 Betrieben still stehen. Das hat Folgen auch für die Fahrzeugindustrie. Denn was nicht geliefert wird, kann nicht eingebaut werden. Und da heutzutage "Just in time" produziert wird , das heißt keine großen Lager mehr gehalten werden, macht sich ein Tagesstreik schnell bemerkbar.

Morgen wird bei BMW und Audi gestreikt

Die Gewerkschaft will so Druck machen, um alle ihre drei Forderungen durchzusetzen: höhere Einkommen, kürzere Arbeitszeiten, teilweiser Lohnausgleich für Schichtarbeiter und Beschäftigte mit Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen. Die Metallarbeitgeber warnen: Der volkswirtschaftliche Schaden durch die ganztägigen Aktionen sei hoch. Die Gewerkschaft handele unverantwortlich. Sie haben Klage auf Unterlassung und Schadensersatz eingereicht. Die Aktionen jetzt stoppt dieser Schritt nicht. Morgen stehen BMW an allen vier Standorten und Audi in Ingolstadt auf dem Streikplan.