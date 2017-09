Zu spät für Evakuierungen Hurrikan "Irma" erreicht Florida

"Irma"dreht nach Angaben des Hurrikan-Zentrums in Miami nach Nordwesten. Der Wirbelsturm war zuvor über Kubas Küste gezogen und kommt nun über die Inselkette Florida Keys. Dabei könnte er noch einmal an Kraft gewinnen. Und dass vor allem Floridas Westküste betroffen sein wird, hat sich in den letzten Stunden bestätigt.

Das heißt, die befürchtete Sturmflut wird entlang der Westküste Städte und Häuser unter Wasser setzen. Das Wasser könne bis zu viereinhalb Meter hoch stehen, warnt Gouverneur Rick Scott. Der Polizeichef von Marco Island sagt, es sei zu spät zu evakuieren. Bewohner sollen sich mindestens in den zweiten Stock eines Gebäudes retten, meldet CNN. Schon jetzt sind mehr als 75.000 Menschen in Florida ohne Strom.

Erste Schutzräume in Florida sind überfüllt

Überall in Florida haben Behörden Schutzräume eingerichtet. Aber in Fort Lauderdale sind zum Beispiel erste Einrichtungen schon überfüllt. Sie müssen Betroffene abweisen, meldet der Radiosender NPR. In Orlando finden Bewohner, die ihr Haus verlassen, vor allem in Schulen Schutz. Das Rote Kreuz hat ein Krisenzentrum in der Stadt.

Auf der Autobahn 95 fahren schon Lastwagen aus anderen Bundesstaaten mit weißen Kranauslegern und Kabinen Richtung Süden. Sie werden gebraucht, um Floridas Stromleitungen im Sturm zu reparieren. Das könne Wochen dauern und nicht nur Tage, warnt der Energieversorger.

Strom ausgefallen, Sprit knapp

Kurz bevor Hurrikan Irma in Florida auf Festland trifft, hat Amos Richman Glück an einer Tankstelle im Zentrum von Orlando. Er tankt sein Auto ganz voll mit Benzin. Denn Kraftstoff ist in Florida knapp geworden:

"Ich war bei einer SevenEleven und die hatte gar nichts mehr. Die Tankstelle dort unten ist komplett zu. Überhaupt kein Benzin." Amos Richmann, Tankstellenkunde in Florida

"Es ist zu spät, um noch zu flüchten"

Und deshalb füllt der 18-Jährige auch noch einen kleinen, roten Plastikkanister, den er mitgebracht hat. Selbst an Zapfsäulen im Norden von Florida gibt es nicht mehr überall Sprit. Für eine Flucht mit dem Auto ist es eigentlich auch zu spät. "Der Sturm ist hier," sagt Floridas Gouverneur Rick Scott resigniert. Eine Woche lang haben die US-Behörden versucht, sich auf Hurrikan "Irma" vorzubereiten – selbst jetzt noch.

Der Sprecher des Energieversorgers, Rob Gould macht sich auf eine Herausforderung gefasst.

"Das werden die schwierigsten Reparaturen, die das Land je gesehen hat. Bei solch einem Sturm müssen wir Teile des Stromnetzes ganz neu bauen. An der Ostküste Reparaturen, aber an der Westküste ein kompletter Wiederaufbau. Wir rechnen mit Wochen nicht nur mit Tagen." Rob Gould, Sprecher des zuständigen Energieversorgers

Hurrikan nimmt Kurs auf Nordwesten

"Die Sturmflut bringt heftige Überschwemmungen mit sich. Das Wasser wird 4-einhalb Meter hoch stehen. Denken sie darüber nach, das überspült ihr Haus." Gouverneur Rick Scott

Doch trotz der Möglichkeit, in Fluchträume auszuweichen, sind Millionen Amerikaner geblieben. So auch der 18-jährige Amos Richman aus Orlando