Fliehen vor der Naturkatastrophe Hurrikan Irma rückt immer näher an Florida heran

Hurrikan Irma rückt unaufhaltsam näher. Zuerst wird die Inselkette „Florida Keys“ im Süden des Bundesstaates getroffen. Der Nationale Wetterdienst warnte, dort werde niemand sicher sein. Und offenbar folgen die Einwohner der Aufforderung - viele Orte in den Keys sind verlassen.

Große Sorgen machen sich jetzt auch die Bewohner der Westküste von Florida, am Golf von Mexiko. Nach den jüngsten Berechnungen der Meteorologen könnte das Zentrum des Hurrikans nämlich hier nach Norden wandern - und nicht mehr über der Atlantik-Küste, wie zunächst erwartet. Randall Henderson ist der Bürgermeister von Fort Myers an der Westküste. Er sagte bei CNN, seine Stadt sei vorbereitet: "Wir beobachten die Sturmfluten sehr aufmerksam. Wasser kann Menschen töten. Der starke Wind wird lange anhalten, das ist zerstörerisch. Die Leute müssen in stabilen Gebäuden sein, außerhalb der Flutgebiete."

Teile der Stadt seien bereits evakuiert. Auch Naples, weiter südlich gelegen, hat sich bereits seit Tagen auf den Hurrikan vorbereitet. Bürgermeister Bill Barnett sagte, ein Vorteil sei, dass viele Bewohner nur für ein paar Monate im Winter in der Stadt leben: "Viele Winter-Einwohner sind nicht da, sie kommen normalerweise erst im Oktober oder November. Die Stimmung hier war: Die Bürger nehmen das ernst und haben sich in Sicherheit gebracht."

Florida bereitet sich auf Hurrikan Irma vor

In ganz Florida bereiten sich die Menschen auf ein Katastrophen-Szenario vor. Die Behörden riefen mehr als 5,6 Millionen Menschen auf, sich in Sicherheit zu bringen. Das ist gut ein Viertel der Bevölkerung. Gouverneur Rick Scott rief seine Bürger auf, wenn sie aufgefordert seien, zu gehen, sollten sie dem auf jeden Fall folgen. Sofort.

Allerdings ist das eine große logistische Herausforderung: Der Flughafen in Miami hat seinen Betrieb bereits eingestellt. Auf den Autobahnen bildeten sich lange Staus, an Tankstellen wurde das Benzin knapp. Die Regierung kündigte an, massiv gegen Geschäfte vorzugehen, die Wasser und Benzin zu erhöhten Preisen anbieten.

Hurrikan Irma wird die Ostküste eventuell nicht erreichen

Auch wenn die Ostküste am Atlantik möglicherweise nicht vom Kern des Hurrikans getroffen werden könnte - die Behörden wollten auf keinen Fall Entwarnung geben. Philip Levine, Bürgermeister von Miami Beach, sagte: „Die Modelle sind unvorhersehbar, Dinge können sich ändern. Ich sage meinen Bürgern, bleibt in den Gebäuden. Geht nicht nach draußen. Der Wind nimmt zu, Dinge fliegen herum. Die meisten Sorgen machen uns Sturmfluten - das ist unsere Hauptsorge.“

Warnungen gibt es auch für die Bundesstaaten nördlich von Florida. An der Küste von Georgia zum Beispiel forderten die Behörden eine halbe Million Menschen auf, ihre Wohnungen zu verlassen.