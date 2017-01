Aufsicht von Seniorenheimen Huml will Gesetz neu regeln

Die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml will auf die ungeklärten Todesfälle in einem unterfränkischen Seniorenheim reagieren. Sie will demnach die Verschärfung der Vorschriften für die Heimaufsicht prüfen.

Gesundheitsministerin Melanie Huml will überdenken, ob bei einer wiederholten Mangelfeststellung in einem Seniorenheim die Heimaufsicht künftig nach einer erstmalien Feststellung eines Mangels in einem Seniorenheim eine Beratung erfolgen soll, jedoch bei wiederholter Feststellung eine Anordnung erlassen werden müsse. "Wir werden insoweit einen Vorschlag für eine Gesetzesänderung erarbeiten", sagte Huml der Angentur dpa.

Damit reagiert sie auf die ungeklärten Todesfälle in dem unterfränkischen Seniorenheim in Untermerzbach. Konkret soll mindestens ein Bewohner dort gestorben sein, weil ihm nach einem Sturz ärztliche Hilfe verweigert wurde. Das Vorgehen der Aufsichtsbehörden war nach dem Fall vielfach kritisiert worden. In der Seniorenresidenz stehen Pflegekräfte im Verdacht insgesamt für den Tod mehrerer Patienten verantwortlich zu sein.

Pflegedienstleiter auf freiem Fuss

Am 24. November wurden sowohl die Geschäftsführerin des Seniorenheims als auch der Pflegedienstleiter unter dem Verdacht des Totschlags an Heimbewohnern verhaftet. Während die Geschäftsführerin weiterhin in Untersuchungshaft bleibt, wurde der Pflegedienstleiter am 18. Januar wieder entlassen. Der Haftbefehl gegen ihn sei gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt worden, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Bamberg. Das Langericht sehe bei ihm keinen dringenden Tatverdacht mehr. Der 46-Jährige wurde aus der Justizvollzugsanstalt Kronach entlassen.

Die Staatsanwaltschaft prüft derzeit fünf ungeklärte Todesfälle. In mindestens einem Fall soll ein Heimbewohner gestürzt sein, jedoch kein Arzt nach dem Vorfall gerufen worden sein. Der Mann sei kurz darauf gestorben. Zuletzt war der Leichnam einer Frau exhumiert worden, um ihre Todesursache zu klären. Es sollen sich immer mehr ehemalige Mitarbeiter melden, so berichten Medien, die über die Zustände im Heim berichten.

Seit August ist die Heimaufsicht informiert

Die Arbeitsgemeinschaft der Pflegekassenverbände schickte Ende August eine E-Mail an die Heimaufsicht beim Landratsamt Haßberge. Damit erhielt die zuständige Behörde drei Monate vor den Vorfällen Hinweise über Misshandlungen. Am 1. September prüfte die Heimaufsicht die Einrichtung. Es konnten jedoch keine Hinweise auf Misshandlungen der Bewohner durch die Aufsicht festgestellt werden, so das Amt. Das Gesundheitsministerium in München - als oberste Aufsichtsbehörde - erfuhr Mitte Oktober durch die Medien davon, dass in dem Heim mutmaßlich Senioren misshandelt werden. Am 16. November, am 6. Dezember und am 12. Januar 2017 sei die Seniorenresidenz "Schloss Gleusdorf" erneut überprüft worden. Vereinzelt, so heißt es, seien dabei "wiederholte Mängel" festgestellt und "entsprechende Anordnungen" erlassen worden. Aber: Es handelte sich "nicht um Mängel, die eine konkrete Gefahr für Leib und Leben der Bewohner darstellten", so die Behörde weiter.

Das Schloss liegt in dem Ortsteil Gleusdorf der Gemeinde Untermerzbach. Es gehört zum Landkreis Haßberge. Der frühere Adelssitz ist heute eine Seniorenresidenz. Eigentümer ist seit 2000 die Seniorenresidenz Schloss Gleusdorf GmbH. Nach Medienberichten wurden seit der Übernahme 111 Arbeitsgerichtsfälle angestrebt. Das Gericht musste demnach bei Kündigungen, Lohn, Urlaub und Arbeitspapieren tätig werden.

Nach dem Recherchezentrum CORREKTIV, das angeblich die Prüfberichte des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung aus allen deutschen Pflegeheimen ausgewertet hat, habe das Pflegeheim in Gleusdorf in drei wichtigen Kategorien "nicht die volle Punktzahl erhalten".