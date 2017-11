Anschuldigung Hope Solo wirft Ex-FIFA-Chef Blatter sexuelle Belästigung vor

Harvey Weinstein, Kevin Spacey - und jetzt Sepp Blatter. Erneut geht eine Prominente mit Vorwürfen zu sexueller Belästigung an die Öffentlichkeit. "Sepp Blatter hat mir an den Po gefasst", sagte die 36-jährige Ex-Torhüterin Hope Solo der portugiesischen Zeitung "Expresso". Der Vorfall habe sich bei der Ballon-d'Or-Gala 2013 in Zürich ereignet, bevor sie mit Blatter auf die Bühne gegangen sei, um den Preis an die damalige Fußballspielerin des Jahres Abby Wambach zu übergeben. Sexuelle Belästigung durch männliche Funktionäre sei ein verbreitetes Problem im Frauenfußball, sagte Hope Solo.

"In meiner ganzen Karriere habe ich so etwas erlebt. Das passiert nicht nur in Hollywood." Hope Solo

Der heute 81-Jährige Blatter wies die Vorwürfe über seinen Sprecher zurück. "Die Vorwürfe sind so lächerlich wie der Penalty für die Schweizer Nationalmannschaft am Donnerstag", sagte sein Sprecher Thomas Renggli dem Boulevard-Blatt Blick.

Blatter seit 2015 wegen Korruption gesperrt

"Ich war geschockt und völlig neben mir." - Hope Solo nach dem Vorfall.

Blatter war von 1998 bis 2015 Präsident des Welt-Fußballverbandes FIFA. Zusammen mit dem früheren UEFA-Präsidenten Michel Platini war er im Jahr 2015 von der Ethik-Kommission des Weltverbandes FIFA wegen Korruption gesperrt worden.

Der Internationale Sportgerichtshof CAS hatte die von der FIFA-Berufungskommission von acht auf sechs Jahre reduzierte Sanktion Ende 2016 bestätigt.