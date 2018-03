Söder folgt Seehofer Holpriger Übergang bei der CSU?

Auf einen "geordneten Übergang in Würde" hat sich die CSU nach einem monatelangen, erbitterten Machtkampf verständigt. Ob das klappt, ist fraglich. Mit seinem Rücktritt am 13. März stellt Horst Seehofer seinen Nachfolger Markus Söder vor Probleme.

Die Übergabe werde laufen wie ein Uhrwerk. Das sagte Markus Söder vor der CSU-Vorstandssitzung. Horst Seehofer bringt dieses Uhrwerk allerdings zum Ruckeln. Mit Ablauf des 13. März will er als Ministerpräsident zurücktreten. Laut bayerischer Verfassung muss die Neuwahl des Ministerpräsidenten in der nächsten Sitzung des Landtags erfolgen.

"Artikel 44 Absatz (4): Bei Rücktritt oder Tod des Ministerpräsidenten während seiner Amtsdauer wird in der nächsten Sitzung des Landtags ein neuer Ministerpräsident für den Rest der laufenden Amtsdauer gewählt." Bayerische Verfassung

Die Show gestohlen?

Das wäre am Mittwoch, den 14. März. Für diesen Tag ist seit langem eine reguläre Plenarsitzung im Landtag geplant. Zeitgleich wählt der Bundestag in Berlin Angela Merkel zu Kanzlerin. Der öffentliche Fokus an diesem Tag ist auf Berlin gerichtet - Markus Söder, der lange darauf hingearbeitet hat, Ministerpräsident zu werden, würde bei seiner Wahl nur wenig Aufmerksamkeit bekommen.

Opposition will Plenarsitzung nicht verschieben

Eine Lösung aus CSU-Sicht: Die Plenarsitzung vom 14.März ausfallen lassen, eine Sondersitzung am Freitag, 16. März, einberufen, bei der der Ministerpräsident gewählt wird. Doch das will die Opposition nicht mitmachen. SPD Fraktionschef Markus Rinderspacher sagte dem Bayerischen Rundfunk:

"Wir können auf das Agenda-Setting der CSU keine Rücksicht nehmen. Das Parlament ist nicht die Verfügungsmasse der Werbe-Strategen und Image-Berater von Markus Söder." Markus Rinderspacher, SPD-Fraktionsvorsitzender

Die Verfassung sei auch für den designierten bayerischen Ministerpräsidenten bindend.

Der CSU-Fraktionsgeschäftsführer Josef Zellmeier sagte dem Bayerischen Rundfunk, die CSU-Fraktion werde versuchen, bei einer Sitzung des Ältestensbeirats im Landtag an diesem Donnerstag eine einvernehmliche Lösung zu finden. Wenn nötig würde die CSU den Zeitplan aber auch mit ihrer Stimmenmehrheit gegen die Opposition durchsetzen. Über Söders Kabinett soll der Landtag laut CSU-Zeitplan dann am 21.März abstimmen.

Seehofer: Versprechen gehalten

Warum tritt Seehofer nicht schon am Montag zurück, dann könnte der Landtag Markus Söder in einer Sondersitzung am 13. März wählen – das fragen sie sich in der CSU. Er wolle am Dienstag seine letzte Kabinettssitzung leiten und sich verabschieden, begründete Horst Seehofer seine Terminwahl, die bei vielen in der CSU für Kopfschütteln sorgt. Seehofer gibt sich zuversichtlich, dass die CSU-Fraktion und die Landtagspräsidentin einen Zeitplan erarbeiten werden.

"Damit löse ich eine Zusage ein, dass das alles vor Ostern einen Abschluss finden wird." Horst Seehofer, scheidender bayerischer Ministerpräsident

Söder will handeln

Horst Seehofer nimmt also Abschied von seinem Amt des Ministerpräsidenten, in Dankbarkeit, wie er betonte. Seinem Nachfolger wünsche er eine glückliche Hand. Die muss der zuallererst bei der anstehenden Kabinettsumbildung beweisen. Söder hat bereits angedeutet, dass er nicht nur seinen Posten an der Spitze des Finanzministeriums nachbesetzen werde:

"Es ist ja wichtig, dass wir den Menschen erklären, dass wir nicht nur ein Kabinett bilden, das für ein paar Monate arbeiten soll, sondern das soll ja auch inhaltlich eine Perspektive sein für die Menschen in Bayern." Markus Söder, designierter bayerischer Ministerpräsident

Vor Ostern, so Söders Plan, soll das neue Kabinett gewählt sein. Und erst dann wird sich zeigen, ob der CSU ein "Übergang in Würde" gelungen ist.